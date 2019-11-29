В ООН поставили на место российского коллаборанта из Крыма

Россия устроила очередную провокацию на международной арене – привезла на форум ООН предателей Украины из Крыма. Одному из них, Руслану Бальбеку, российские дипломаты даже отдали свое время для доклада. Впрочем удалось вовремя среагировать и сорвать выступление коллаборанта.

Свое выступление Бальбек использовал для потока российской пропаганды, а апелляции украинского эксперта к регламенту были проигнорированы, рассказал экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

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Впрочем полноценно выступить "на картинку" коллаборационистами все же не удалось, так как "кто-то" стал заглушать его спич, громко стуча по столу. Все в рамках классической парламентской процедуры, не нарушая ее правила,

– отметил Бабин.

По его словам, Руслан Бальбек смог скороговоркой договорить что-то непонятное только благодаря настойчивости председательствующего на форуме ООН.

"Если бы кроме меня в зале было хоть еще несколько украинских экспертов для коллективного исполнения "парламентских обычаев", то это было бы еще красивее. Но это наша стандартная болезнь – игнорировать международные конференции, а потом удивляться успехам российской пропаганды", – заявил экс-постпред президента в Крыму.

Резюмируя, он попросил передать Бальбеке в ответ на его нытье, что никакая "хунта" не срывала его выступление, поскольку Борис Бабин на форуме ООН был независимым экспертом, а не представителем украинской делегации. Мол, это только в России даже оппозиция всегда представляет единую позицию Кремля, а часто ездит общей группой в погонах "чисто собор посмотреть".

Кто такой Руслан Бальбек?Коллаборационист из Крыма, пророссийский политик. До оккупации полуострова Россией был помощником народного депутата от "Партии Регионов" Дмитрия Шенцева. Выступал с критикой Меджлиса крымскотатарского народа и их лидеров. Обвинял Меджлис в связях с американским сенатором Джоном Маккейном.



С апреля 2014-го стал членом провластной в РФ партии "Единая Россия". 18 сентября 2016 года избран депутатом Госдумы России 8 созыва.



Критикует политику Украины, США и Запада в целом. Считает, что действия Киева направлены на "разъединение украинского народа и культурного единства евразийского пространства".