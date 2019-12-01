Аваков назвал дураком главу Госдумы России, заявившего об отделении нескольких областей Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал "очередным российским дураком" главу Госдумы России Вячеслава Володина. Ведь последний заявил, о якобы отделении от Украины ряда областей.

Что именно сказал Володин

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Володин пригрозил, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей".

"Поведение украинской делегации и попытка срыва выступления депутата Государственной Думы на форуме ООН – очередная демонстрация нетерпимости представителей власти Украины к малым народам", – заявил глава Госдумы.

Вспомнил он и о принятом в Украине законе о языке, который, по мнению россиян, нарушает права меньшинств.

Что на это сказал Аваков

Очередной русский дурак прислал новое стекло для розовых очков сторонникам дружбы с Россией: глава Госдумы РФ Володин сообщил Украине, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей". От себя – господину Володину – говорите чаще!

– написал Аваков на своей фейсбук-странице.

По мнению министра, похожие заявления помогают украинцам лучше понимать настоящие стремления "русского мира". Глава МВД подчеркнул, что тем, кто выступает за "всепрощение", покупку электроэнергии, дешевого газа со скидкой и тем, кто утверждает, что Украина с Россией – один народ, стоит чаще читать сообщения "володиных".

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"А если не доходит сразу, то знайте, что есть много – такие, как я. К вашим услугам – русскоговорящий украинский националист Арсен", – резюмировал Аваков.