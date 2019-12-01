17:39
1 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:57, 30 ноября
      Вєсті.UA
      20:46, 30 ноября
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Аваков назвал дураком главу Госдумы России, заявившего об отделении нескольких областей Украины

      283 Читати новину українською
      Аваков прокомментировал заявление Володина об отделении нескольких областей Украины / Getty Images

      Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал "очередным российским дураком" главу Госдумы России Вячеслава Володина. Ведь последний заявил, о якобы отделении от Украины ряда областей.

      Что именно сказал Володин

      Читайте также, как в ООН поставили на место российского коллаборанта из Крыма

      Володин пригрозил, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей".

      "Поведение украинской делегации и попытка срыва выступления депутата Государственной Думы на форуме ООН – очередная демонстрация нетерпимости представителей власти Украины к малым народам", – заявил глава Госдумы.

      Вспомнил он и о принятом в Украине законе о языке, который, по мнению россиян, нарушает права меньшинств.

      Что на это сказал Аваков

      Очередной русский дурак прислал новое стекло для розовых очков сторонникам дружбы с Россией: глава Госдумы РФ Володин сообщил Украине, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей". От себя – господину Володину – говорите чаще!
      – написал Аваков на своей фейсбук-странице.

      По мнению министра, похожие заявления помогают украинцам лучше понимать настоящие стремления "русского мира". Глава МВД подчеркнул, что тем, кто выступает за "всепрощение", покупку электроэнергии, дешевого газа со скидкой и тем, кто утверждает, что Украина с Россией – один народ, стоит чаще читать сообщения "володиных".

      Читайте также: Есть вероятность, что Украина в следующем году будет покупать газ в России, – Оржель

      "А если не доходит сразу, то знайте, что есть много – такие, как я. К вашим услугам – русскоговорящий украинский националист Арсен", – резюмировал Аваков.

       

      В Украине начинают тестировали сеть 5G: детали и список городов
      сегодня
      704
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости России Министерство внутренних дел Арсен Аваков Украина – Россия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Бойовикам і російським спецназівцям добряче дісталося: все про перший бій в Донецькому аеропорту
      Леонід Остальцев 83
      сегодня , 16:00 Чому фільм "Ціна правди" не лише про минуле, а й про сьогодення
      Блог Соцмережі 212
      сегодня , 12:00 Рятівники історичної честі Росії: яка їх спіткала доля вдома
      Блог Медіа 1584
      сегодня , 09:40 Что такое ВИЧ, как он передается и когда превращается в СПИД
      Анастасія Ковач-Петрушенко 1338
      сегодня , 08:40 Гороскоп на декабрь 2019 года: чего ждать и к чему годовится – прогноз астролога
      Блог Соцмережі 4506
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук