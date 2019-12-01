Спикер российской Думы пригрозил Украине потерей "ряда областей"

Целую петицию о национализме в Украине решил опубликовать спикер российской федеральной Думы Вячеслав Володин. Очень уж он переживает за территориальную целостность нашей страны. Настолько, что взял на себя смелость советовать украинской власти "задуматься", ибо "целый ряд областей", мол, может выйти из состава Украины.

В России очень возмутились тем, что украинская делегация сорвала выступление "депутата Думы" от аннексированного Россией Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств (выступление планировали 29 ноября).

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Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин пригрозил Украине, что "национализм и ущемление малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей".

"Поведение украинской делегации и попытка срыва выступления депутата Государственной Думы на форуме ООН – очередная демонстрация нетерпимости представителей власти Украины к малым народам", - заявил он.

Спикер Думы "не забыл" напомнить о принятом Радой законе о языке, который, по мнению россиян, нарушает права меньшинств. "Власти Украины стоит задуматься", – советует Володин.

Что ж, Володину можно было бы так же прислушаться к советам. Например, к советам обратить внимание на то, как, собственно, Россия на оккупированном украинском полуострове издевается над крымскими татарами.