07:04
1 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:57, 30 ноября
      Вєсті.UA
      20:46, 30 ноября
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Спикер российской Думы пригрозил Украине потерей "ряда областей"

      157 Читати новину українською
      Вячеслав Володин – председатель Госдумы РФ с октября 2016 / ТАСС

      Целую петицию о национализме в Украине решил опубликовать спикер российской федеральной Думы Вячеслав Володин. Очень уж он переживает за территориальную целостность нашей страны. Настолько, что взял на себя смелость советовать украинской власти "задуматься", ибо "целый ряд областей", мол, может выйти из состава Украины.

      В России очень возмутились тем, что украинская делегация сорвала выступление "депутата Думы" от аннексированного Россией Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств (выступление планировали 29 ноября).

      Подробно о том, как в ООН поставили на место российского коллаборанта из Крыма

      Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин пригрозил Украине, что "национализм и ущемление малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей".

      "Поведение украинской делегации и попытка срыва выступления депутата Государственной Думы на форуме ООН – очередная демонстрация нетерпимости представителей власти Украины к малым народам", - заявил он.

      Спикер Думы "не забыл" напомнить о принятом Радой законе о языке, который, по мнению россиян, нарушает права меньшинств. "Власти Украины стоит задуматься", – советует Володин.

      Что ж, Володину можно было бы так же прислушаться к советам. Например, к советам обратить внимание на то, как, собственно, Россия на оккупированном украинском полуострове издевается над крымскими татарами.

      российская "политика по отношению к малым народам": яркие примеры
       
      Прогноз погоды на 1 декабря: в Украине похолодает, днем без осадков
      сегодня
      388
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики ООН Крымские татары Новости Крыма Украина – Россия Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 06:00 Перерасчет пенсий с 1 декабря: что изменится
      Северин Трач 3623
      30 ноября , 22:33 Главные новости 30 ноября: подрыв отделения "Ощадбанка", соперники Украины на Евро-2020
      Наталія Пристанська 266
      30 ноября , 22:00 Благосостоянии России – хуже некуда
      СерпомПо 1299
      30 ноября , 22:00 Зеленский должен принять решение: мир с Коломойским или экономическое будущее Украины
      Сергій Фурса 531
      30 ноября , 21:00 П'ять важливих рішень, які українцям заборгувала Верховна Рада
      Анна Калюжна 89
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук