Оккупанты на границе с Крымом нагло схватили легендарную крымскую татарку, – Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что российские оккупанты задержали легендарную крымскую татарку и ветерана крымскотатарского национального движения 82-летнюю Айше Сеитмуратову.

Как сообщил Чубаров в своем фейсбуке, инцидент произошел на контрольном пункте Чаплинка, который располагается на административной границе между материковой частью Украины и Крымом.

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Он добавил, что сейчас в Меджлисе крымскотатарского народа принимают меры для установления связи с Айше Аблой и оказания ей помощи.

Что известно о Айше Сеитмуратовой?

Это диссидент, журналист и историк. После изгнания из СССР в 1978 году она получила гражданство США. Однако, несмотря на американский паспорт, после вторжения российских войск в 2014 году и оккупации Крыма поселилась на полуострове и постоянно здесь проживает.

К слову, это уже не первое задержание со стороны оккупантов на админгранице с Крымом. В частности, 1 ноября ФСБ России незаконно задержала гражданина Украины, который въезжал на полуостров. Произошло это на пункте пропуска в Армянске. Причина задержания – мужчина якобы пытался попасть на полуостров под другой фамилией.

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