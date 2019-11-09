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      Оккупанты на границе с Крымом нагло схватили легендарную крымскую татарку, – Чубаров

      24 Читати новину українською
      Айше Сеитмуратова
      Айше Сеитмуратова / Фейсбук Рефата Чубарова

      Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что российские оккупанты задержали легендарную крымскую татарку и ветерана крымскотатарского национального движения 82-летнюю Айше Сеитмуратову.

      Как сообщил Чубаров в своем фейсбуке, инцидент произошел на контрольном пункте Чаплинка, который располагается на административной границе между материковой частью Украины и Крымом.

      Обратите внимание! Оккупанты выпустили из крымского СИЗО узника, испортив его украинский паспорт: фото

      Он добавил, что сейчас в Меджлисе крымскотатарского народа принимают меры для установления связи с Айше Аблой и оказания ей помощи.

      Что известно о Айше Сеитмуратовой?
      Это диссидент, журналист и историк. После изгнания из СССР в 1978 году она получила гражданство США. Однако, несмотря на американский паспорт, после вторжения российских войск в 2014 году и оккупации Крыма поселилась на полуострове и постоянно здесь проживает.

      К слову, это уже не первое задержание со стороны оккупантов на админгранице с Крымом. В частности, 1 ноября ФСБ России незаконно задержала гражданина Украины, который въезжал на полуостров. Произошло это на пункте пропуска в Армянске. Причина задержания – мужчина якобы пытался попасть на полуостров под другой фамилией.

      Важно! Зеленский назначил Дарью Свиридову заместителем постпреда в Крыму: что о ней известно

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Рефат Чубаров Крымские татары
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