15:36
1 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Россияне бомбят Воронеж. Медведев под прикрытием
      Вєсті Кремля
      21:48, 31 октября
      Вести.UA: Что ожидает Дубневича. Тищенко нашел свое призвание
      Вєсті.UA
      19:28, 31 октября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      ФСБ задержала украинца на админгранице с Крымом

      45 Читати новину українською
      При въезде в оккупированный Крыму российские пограничники задержали украинца
      При въезде в оккупированный Крыму российские пограничники задержали украинца / ua.news

      Работники пограничного управления ФСБ России незаконно задержали гражданина Украины при въезде в оккупированный Крым на пункте пропуска в Армянске. Причина задержания – мужчина якобы пытался попасть на полуостров под другой фамилией.

      "Мужчина умышленно изменил свои установочные данные, обратившись для этого в миграционную службу Украины и оформив новый паспорт", – цитирует ФСБ издание "Крым. Реалии".

      Читайте также: Обмен пленными: сейчас проходит период подбора кандидатов

      Там добавили, что этому украинцу запрещен въезд в Россию до сентября 2020 года.

      В отношении задержанного возбудили уголовное дело, и человека уже взяли под стражу на 2 месяца.

      Имя и фамилия задержанного украинца пока не известны.

      кількість полонених українців статистика українці в полоні Росії

      blog_ava
      Умные часы Huawei Watch GT 2 поступили в продажу в Украине: цена
      сегодня
      886
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Украина – Россия ФСБ Новости Крыма Аннексия Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Хорошо забытые старые: в каких скандалах фигурируют заместители Скалецкой
      сегодня , 15:30 Хорошо забытые старые: в каких скандалах фигурируют заместители Скалецкой
      Олександра Устінова 10
      Что происходит в зоне разведения войск близ Золотого: объяснение на карте
      сегодня , 15:00 Что происходит в зоне разведения войск близ Золотого: объяснение на карте
      Юрій Бутусов 356
      IBAN в Украине: что это такое и как узнать номер счета
      сегодня , 14:46 IBAN в Украине: что это такое и как узнать номер счета
      7784
      Что изменится в ноябре: подорожание газа, е-удостоверения водителя и новые правила для нардепов
      сегодня , 14:30 Что изменится в ноябре: подорожание газа, е-удостоверения водителя и новые правила для нардепов
      Ірина Кошанська 217
      Кара депутатская: насколько и за что будут штрафовать парламентских прогульщиков
      сегодня , 14:01 Кара депутатская: насколько и за что будут штрафовать парламентских прогульщиков
      Ірина Поліщук 359
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук