ФСБ задержала украинца на админгранице с Крымом
Работники пограничного управления ФСБ России незаконно задержали гражданина Украины при въезде в оккупированный Крым на пункте пропуска в Армянске. Причина задержания – мужчина якобы пытался попасть на полуостров под другой фамилией.
"Мужчина умышленно изменил свои установочные данные, обратившись для этого в миграционную службу Украины и оформив новый паспорт", – цитирует ФСБ издание "Крым. Реалии".
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Там добавили, что этому украинцу запрещен въезд в Россию до сентября 2020 года.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело, и человека уже взяли под стражу на 2 месяца.
Имя и фамилия задержанного украинца пока не известны.
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