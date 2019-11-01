ФСБ затримала українця на адмінмежі з Кримом
Працівники прикордонного управління ФСБ Росії незаконно затримали громадянина України при в’їзді до окупованого Криму на пункті пропуску в Армянську. Причина затримання – чоловік нібито намагався потрапити на півострів під іншим прізвищем.
"Чоловік навмисне змінив свої установчі дані, звернувшись для цього до міграційної служби України та оформивши новий паспорт", – цитує ФСБ видання "Крим.Реалії".
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Там додали, що цьому українцю заборонений в’їзд до Росії до вересня 2020 року.
Щодо затриманого відкрили кримінальну справу, і чоловіка вже взяли під варту на 2 місяці.
Ім’я та прізвище затриманого українця поки що не відомі.