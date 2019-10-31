Обмін полоненими: зараз проходить період підбору кандидатів
На сьогодні відбувається період підбору кандидатів на обмін утримуваними особами. Вивчаються справи цих кандидатів на обмін, а також можливість їхнього звільнення.
"Обмін – це фраза, яка використовується швидше в медіа, ми використовуємо іншу фразу – одночасне звільнення. Це більше схоже на те, над чим дійсно працюють обидві сторони", – сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю ТСН.
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Міністр зазначив, що обмін утримуваними особами не прив'язується до дати проведення зустрічі в нормандському форматі.
"Якщо саміт лідерів і посприяє обміну, ми не маємо нічого проти. Для нас будь-яка затримка зі звільненням людей – це, м'яко кажучи, трагедія. Ми не прив'язуємося до цього жодним чином", – сказав Пристайко.
Останні новини про новий обмін утримуваними:
- 29 жовтня за підсумками зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську спецпредставник голови ОБСЄ в Україні Мартін Сайдік заявив, що учасники групи готують "великий обмін" утримуваними особами.
- 12 жовтня Пристайко заявляв, що процес нового обміну утримуваними особами між Україною і Росією перебуває на завершальній стадії. Цей обмін передбачає участь трьох груп людей.
- А перед заявою Пристайка Президент України Володимир Зеленський стверджував, що питання чергового обміну утримуваними буде ключовим під час зустрічі в нормандському форматі.