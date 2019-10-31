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      Обмін полоненими: зараз проходить період підбору кандидатів

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      Вадим Пристайко заявив, що зараз триває підбір кандидатів на обмін утримуваними особами
      Вадим Пристайко заявив, що зараз триває підбір кандидатів на обмін утримуваними особами / rbc.ru

      На сьогодні відбувається період підбору кандидатів на обмін утримуваними особами. Вивчаються справи цих кандидатів на обмін, а також можливість їхнього звільнення.

      "Обмін – це фраза, яка використовується швидше в медіа, ми використовуємо іншу фразу – одночасне звільнення. Це більше схоже на те, над чим дійсно працюють обидві сторони", – сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю ТСН.

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      Міністр зазначив, що обмін утримуваними особами не прив'язується до дати проведення зустрічі в нормандському форматі.

      "Якщо саміт лідерів і посприяє обміну, ми не маємо нічого проти. Для нас будь-яка затримка зі звільненням людей – це, м'яко кажучи, трагедія. Ми не прив'язуємося до цього жодним чином", – сказав Пристайко.

      Останні новини про новий обмін утримуваними:

      скільки українців перебувають у полоні Росія Донбас Крим кількість заручників у полоні українці статистика

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      31 жовтня
      18902
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Вадим Пристайко МЗС України Обмін полоненими Українці в полоні РФ Заручники Нормандський формат
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