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      У Мінську анонсували "великий обмін" полоненими: що відомо

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      Мартін Сайдік
      Мартін Сайдік / скріншот з відео

      Спецпредставник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі посол Мартін Сайдік заявив, що учасники групи готують "великий обмін" утримуваними особами.

      Як повідомляє білоруське видання "БЕЛТА", про це Мартін Сайдік сказав сьогодні в Мінську за підсумками чергового раунду переговорів ТКГ.

      Актуально: Скількох українців незаконно утримують бойовики: в СБУ назвали кількість

      Він зазначив, що гуманітарна робоча підгрупа ТКГ продовжила дискусію щодо обміну утримуваними у зв'язку з конфліктом. За словами Сайдіка, зараз проводиться дуже серйозна робота.

      Наступна зустріч учасників Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 12 листопада.

      До теми: Новий обмін полоненими: Денісова розповіла, на якому етапі переговори

      За даними СБУ, підтримувані Росією бойовики на Донбасі утримують 240 українців, безвісти зниклими вважаються 257 осіб.

      Відзначимо, що вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.

      На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.


      Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу


      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: ОБСЄ Новини України Новини політики Мінські домовленості Українці в полоні РФ Обмін полоненими
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