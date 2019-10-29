У Мінську анонсували "великий обмін" полоненими: що відомо

Спецпредставник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі посол Мартін Сайдік заявив, що учасники групи готують "великий обмін" утримуваними особами.

Як повідомляє білоруське видання "БЕЛТА", про це Мартін Сайдік сказав сьогодні в Мінську за підсумками чергового раунду переговорів ТКГ.

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Він зазначив, що гуманітарна робоча підгрупа ТКГ продовжила дискусію щодо обміну утримуваними у зв'язку з конфліктом. За словами Сайдіка, зараз проводиться дуже серйозна робота.

Наступна зустріч учасників Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 12 листопада.

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За даними СБУ, підтримувані Росією бойовики на Донбасі утримують 240 українців, безвісти зниклими вважаються 257 осіб.

Відзначимо, що вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.

На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу