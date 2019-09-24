Новий обмін полоненими: Денісова розповіла, на якому етапі переговори

Україна та Росія узгоджують наступний етап обміну утримуваними особами, але цей процес потребує тиші. Попри це, переговори про обмін зараз ведуться на двох майданчиках – у мінському та нормандському форматах.

Наразі у полоні Росії перебувають більше сотні українців, більшість з яких кримські татари, наголосила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в кулуарах наради ОБСЄ у Варшаві, передає Укрінформ.

Цікаво: В автозаках співали гімн України, – ексклюзивне інтерв'ю зі звільненим моряком Андрієм Ейдером

113 громадян України зараз перебувають в Росії та окупованому Криму, 89 з них – це кримські татари… Безумовно, я там, де можу, піднімаю питання їхнього звільнення. Україна багато працює в цьому напрямку, і вже є практична домовленість про звільнення всіх, але ще треба трохи почекати. Такий процес потребує тиші,

– наголосила вона.

Омбудсвумен відзначила, що на даному етапі обмін полоненими обговорюється представниками країн у мінському форматі. Проте, Президент України Володимир Зеленський планує обговорити це питання і під час зустрічі з лідерами Франції, Німеччини та Росії у нормандському форматі.

"Думаю, що вся робота, яка ведеться від травня – з першої доби президентства Зеленського – буде завершена тим, що всі наші громадяни і наші території будуть звільнені", – підсумувала Денісова.

Що відомо про звільнення українців з полону РФ?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.



На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу