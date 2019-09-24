11:12
24 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін піднімає бойовий дух армії. Сматріни нєвєсти для Пині
      Вєсті Кремля
      21:58, 23 вересня
      Вєсті.UA: Підвищення зарплат Шредінгера. Нє віноват Труба, Портнов сам прішол
      Вєсті.UA
      19:55, 23 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Новий обмін полоненими: Денісова розповіла, на якому етапі переговори

      227 Читать новость на русском
      Денісова розповіла про наступний етап обміну полоненими
      Денісова розповіла про наступний етап обміну полоненими / ombudsman.gov.ua

      Україна та Росія узгоджують наступний етап обміну утримуваними особами, але цей процес потребує тиші. Попри це, переговори про обмін зараз ведуться на двох майданчиках – у мінському та нормандському форматах.

      Наразі у полоні Росії перебувають більше сотні українців, більшість з яких кримські татари, наголосила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в кулуарах наради ОБСЄ у Варшаві, передає Укрінформ.

      Цікаво: В автозаках співали гімн України, – ексклюзивне інтерв'ю зі звільненим моряком Андрієм Ейдером

      113 громадян України зараз перебувають в Росії та окупованому Криму, 89 з них – це кримські татари… Безумовно, я там, де можу, піднімаю питання їхнього звільнення. Україна багато працює в цьому напрямку, і вже є практична домовленість про звільнення всіх, але ще треба трохи почекати. Такий процес потребує тиші,
      – наголосила вона.

      Омбудсвумен відзначила, що на даному етапі обмін полоненими обговорюється представниками країн у мінському форматі. Проте, Президент України Володимир Зеленський планує обговорити це питання і під час зустрічі з лідерами Франції, Німеччини та Росії у нормандському форматі.

      "Думаю, що вся робота, яка ведеться від травня – з першої доби президентства Зеленського – буде завершена тим, що всі наші громадяни і наші території будуть звільнені", – підсумувала Денісова.

      Що відомо про звільнення українців з полону РФ?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.

      На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Політв'язні Кремля повернулися в Україну
      Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Гороскоп на 24 вересня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      8275
      Теги: Людмила Денісова Українці в полоні РФ Новини України Новини політики Володимир Зеленський Обмін полоненими Мінські домовленості Нормандський формат Україна – Росія Кримські татари
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Стус, Вишневський і секрети космосу: 10 найбільш захоплюючих книг 26-го Форуму видавців
      сьогодні , 10:00 Стус, Вишневський і секрети космосу: 10 найбільш захоплюючих книг 26-го Форуму видавців
      Під обкладинкою 310
      Український саміт у Парижі затримується, – Deutsche Welle
      сьогодні , 08:40 Український саміт у Парижі затримується, – Deutsche Welle
      Борис Немировський 428
      Український скандал у США: що пишуть про це західні медіа
      сьогодні , 08:15 Український скандал у США: що пишуть про це західні медіа
      Світлана Попова 5968
      Великий договір щодо Донбасу: що пропонують у Зеленського і які наслідки
      сьогодні , 07:45 Великий договір щодо Донбасу: що пропонують у Зеленського і які наслідки
      Інна Жолобович 9154
      Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      23 вересня , 22:00 Хуже, чем на севере России и пешком через "Каланчак": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1911
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук