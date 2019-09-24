Новый обмен пленными: Денисова рассказала, на каком этапе переговоры

Украина и Россия согласовывают следующий этап обмена удерживаемыми лицами, но этот процесс требует тишины. Несмотря на это, переговоры об обмене сейчас ведутся на двух площадках – в минском и нормандском форматах.

Сейчас в плену в России находятся более сотни украинцев, большинство из которых крымские татары, отметила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в кулуарах совещания ОБСЕ в Варшаве, передает Укринформ.

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113 граждан Украины сейчас находятся в России и оккупированном Крыму, 89 из них – это крымские татары... Безусловно, я там, где могу, поднимаю вопрос их освобождения. Украина много работает в этом направлении, и уже есть практическая договоренность об освобождении всех, но еще надо немного подождать. Такой процесс нуждается в тишине,

– подчеркнула она.

Омбудсвумен отметила, что на данном этапе обмен пленными обсуждается представителями стран в минском формате. Однако, Президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить этот вопрос во время встречи с лидерами Франции, Германии и России в нормандском формате.

"Думаю, что вся работа, которая ведется от мая – с первой поры президентства Зеленского – будет завершена тем, что все наши граждане и наши территории будут освобождены", – подытожила Денисова.

Что известно об освобождении украинцев из плена РФ?Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.



На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.



Политзаключенные Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала



В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала