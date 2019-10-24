Скільки українців незаконно утримують бойовики: в СБУ назвали кількість

Проросійські бойовики незаконно утримують на окупованому Донбасі 245 людей. При цьому 257 людей досі вважаються зниклими безвісти на окупованих територіях.

Робота над обміном та поверненням з ОРДЛО утримуваних бойовиками осіб досі триває, повідомили в СБУ у відповідь на запит "Радіо Свобода".

До слова: Пристайко про арешти в Криму: Україна сподівалась, що після обміну Росія зупиниться

У Служба безпеки також наголосили, що українська влада вживає усіх необхідних організаційних та практичних заходів, спрямованих на забезпечення звільнення усіх незаконно утримуваних осіб.

Відповідні пропозиції із регулярно подаються на розгляд Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу та на опрацювання з міжнародними гуманітарними організаціями. Активна робота за цим напрямком продовжується,

– наголосили в СБУ.

Втім там так і не відповіли на питання, чи вже є сформований список для обміну утримуваними особами з бойовиками.



Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу