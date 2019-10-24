Скольких украинцев незаконно удерживают боевики: в СБУ назвали количество

Пророссийские боевики незаконно удерживают на оккупированном Донбассе 245 человек. При этом 257 человек до сих пор считаются пропавшими без вести на оккупированных территориях.

Работа над обменом и возвратом с ОРДЛО удерживаемых боевиками людей до сих пор продолжается, сообщили в СБУ в ответ на запрос "Радио Свобода".

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В Служба безопасности также отметили, что украинская власть принимает все необходимые организационные и практические меры, направленные на обеспечение освобождения всех незаконно удерживаемых лиц.

Соответствующие предложения регулярно представляются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по Донбассу и на обработку с международными гуманитарными организациями. Активная работа по этому направлению продолжается,

– отметили в СБУ.

Впрочем там так и не ответили на вопрос, есть ли уже сформированный список для обмена удерживаемыми лицами с боевиками.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала