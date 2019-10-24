00:16
25 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин помогает Африке. Россия без зэков
      Вєсті Кремля
      21:27, 24 октября
      Вести.UA: Депутатский обмен с РФ. Кто следит за "слугами народа"
      Вєсті.UA
      19:56, 24 октября
      Почему Шулявский мост никак не могут достроить и куда делись миллионы: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      Скольких украинцев незаконно удерживают боевики: в СБУ назвали количество

      18 Читати новину українською
      В ОРДЛО незаконно удерживаются 245 человек, – СБУ
      В ОРДЛО незаконно удерживаются 245 человек, – СБУ / pravda.com.ua

      Пророссийские боевики незаконно удерживают на оккупированном Донбассе 245 человек. При этом 257 человек до сих пор считаются пропавшими без вести на оккупированных территориях.

      Работа над обменом и возвратом с ОРДЛО удерживаемых боевиками людей до сих пор продолжается, сообщили в СБУ в ответ на запрос "Радио Свобода".

      К слову: Пристайко об арестах в Крыму: Украина надеялась, что после обмена Россия остановится

      В Служба безопасности также отметили, что украинская власть принимает все необходимые организационные и практические меры, направленные на обеспечение освобождения всех незаконно удерживаемых лиц.

      Соответствующие предложения регулярно представляются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по Донбассу и на обработку с международными гуманитарными организациями. Активная работа по этому направлению продолжается,
      – отметили в СБУ.

      Впрочем там так и не ответили на вопрос, есть ли уже сформированный список для обмена удерживаемыми лицами с боевиками.

      карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Арахамия и Дубинский прошли проверку на детекторе лжи: главные тезисы
      24 октября
      1874
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: СБУ Новости Украины Новости политики Пророссийские боевики Оккупированные территории Украинцы в плену РФ Служба безопасности Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 24 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном", пропустив гол на 85-й секунде матча: видео
      сегодня , 00:00 "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном", пропустив гол на 85-й секунде матча: видео
      Ігор Саджениця 28
      Нардепы прошли проверку на детекторе лжи: результаты
      24 октября , 23:48 Нардепы прошли проверку на детекторе лжи: результаты
      Ірина Юрковська 52
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      23 октября , 10:30 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      200
      Главные новости 24 октября: проверкаАрахамии на полиграфе и переаттестация прокуроров
      24 октября , 22:20 Главные новости 24 октября: проверкаАрахамии на полиграфе и переаттестация прокуроров
      Василь Денисюк 89
      "Александрия" остановила "Сент-Этьен" во Франции, набрав очередные очки в Лиге Европы: видео
      24 октября , 22:01 "Александрия" остановила "Сент-Этьен" во Франции, набрав очередные очки в Лиге Европы: видео
      Михайло Гема 173
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук