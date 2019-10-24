Скольких украинцев незаконно удерживают боевики: в СБУ назвали количество
Пророссийские боевики незаконно удерживают на оккупированном Донбассе 245 человек. При этом 257 человек до сих пор считаются пропавшими без вести на оккупированных территориях.
Работа над обменом и возвратом с ОРДЛО удерживаемых боевиками людей до сих пор продолжается, сообщили в СБУ в ответ на запрос "Радио Свобода".
К слову: Пристайко об арестах в Крыму: Украина надеялась, что после обмена Россия остановится
В Служба безопасности также отметили, что украинская власть принимает все необходимые организационные и практические меры, направленные на обеспечение освобождения всех незаконно удерживаемых лиц.
Соответствующие предложения регулярно представляются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по Донбассу и на обработку с международными гуманитарными организациями. Активная работа по этому направлению продолжается,
– отметили в СБУ.
Впрочем там так и не ответили на вопрос, есть ли уже сформированный список для обмена удерживаемыми лицами с боевиками.
Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала
Выбор редакции
-
"Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном", пропустив гол на 85-й секунде матча: видеосегодня , 00:00
-
Главные новости 24 октября: проверкаАрахамии на полиграфе и переаттестация прокуроров24 октября , 22:20
-
"Александрия" остановила "Сент-Этьен" во Франции, набрав очередные очки в Лиге Европы: видео24 октября , 22:01