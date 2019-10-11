Пристайко об арестах в Крыму: Украина надеялась, что после обмена Россия остановится

Украина пока не может практически ничего сделать для того, чтобы предотвратить аресты украинцев во временно оккупированном Крыму. Единственный способ – помощь международных партнеров.

Украина надеялась, что после обмена удерживаемыми лицами с Россией перестанут "появляться новые политические заключенные". Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет "Радио Свобода".

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Министр отметил, что единственный действующий на сегодня механизм – давление наших международных партнеров.

То есть наши возможности по тому, как сделать так, чтобы эти люди не попадали в руки к ФСБ, очень ограничены,

– пояснил он.

В то же время Пристайко добавил, что "обязанность нашего народа и правительства" – помочь жителям оккупированных территорий. Это нужно для того, чтобы они могли "переехать хотя бы временно и здесь продолжать жить".

"Но как обеспечить их права, защитить их права в Крыму, это сложно без помощи наших западных партнеров", – подчеркнул министр.

Последний обмен пленными: что об этом известно

7 сентября Россия и Украина провели обмен пленными по схеме "35 на 35".

Самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе".

На Родину вернулись 24 военнопленные моряки и 11 политзаключенных.

Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых возбуждены уголовные дела в Украине.



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