17:52
11 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Испанский агент Навальный. Россия победила в свободе слова
      Вєсті Кремля
      21:10, 10 октября
      Вести.UA: Мендель спасает святой покой Зеленского. Кому молятся в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      19:34, 10 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Пристайко об арестах в Крыму: Украина надеялась, что после обмена Россия остановится

      28 Читати новину українською
      Возможности предотвратить аресты украинцев в Крыму очень ограничены, – Пристайко
      Возможности предотвратить аресты украинцев в Крыму очень ограничены, – Пристайко / censor.net

      Украина пока не может практически ничего сделать для того, чтобы предотвратить аресты украинцев во временно оккупированном Крыму. Единственный способ – помощь международных партнеров.

      Украина надеялась, что после обмена удерживаемыми лицами с Россией перестанут "появляться новые политические заключенные". Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет "Радио Свобода".

      Что происходит: В Крыму ФСБ ворвалась в дома украинских активистов и вывезла их в неизвестном направлении

      Министр отметил, что единственный действующий на сегодня механизм – давление наших международных партнеров.

      То есть наши возможности по тому, как сделать так, чтобы эти люди не попадали в руки к ФСБ, очень ограничены,
      – пояснил он.

      В то же время Пристайко добавил, что "обязанность нашего народа и правительства" – помочь жителям оккупированных территорий. Это нужно для того, чтобы они могли "переехать хотя бы временно и здесь продолжать жить".

      "Но как обеспечить их права, защитить их права в Крыму, это сложно без помощи наших западных партнеров", – подчеркнул министр.

      Последний обмен пленными: что об этом известно

      • 7 сентября Россия и Украина провели обмен пленными по схеме "35 на 35".
      • Самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе".
      • На Родину вернулись 24 военнопленные моряки и 11 политзаключенных.
      • Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых возбуждены уголовные дела в Украине.

      Бранці Росії
      Сколько украинцев осталось в плену России / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      14 октября – выходной: что нужно знать о Дне защитника Украины
      сегодня
      43756
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Заложники Новости Крыма Аннексия Крыма Вадим Пристайко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Провали москалів в кіберзахисті": Міноборони РФ витратить чималу суму через українських хакерів
      сегодня , 17:33 "Провали москалів в кіберзахисті": Міноборони РФ витратить чималу суму через українських хакерів
      Михайло Макарук 47
      Марафон для президента: что показал 14-часовой разговор Зеленского с журналистами
      сегодня , 17:02 Марафон для президента: что показал 14-часовой разговор Зеленского с журналистами
      Світлана Попова 128
      Пресс-конференция президента Зеленского: анализируем плюсы и минусы
      сегодня , 17:00 Пресс-конференция президента Зеленского: анализируем плюсы и минусы
      Юрій Бутусов 238
      Умер Алексей Леонов: биография первого космонавта, вышедшего в открытый космос
      сегодня , 16:32 Умер Алексей Леонов: биография первого космонавта, вышедшего в открытый космос
      Ірина Полицька 268
      Рекордсмены пресс-конференций: кто из президентов дольше всех разговаривал с журналистами
      сегодня , 16:02 Рекордсмены пресс-конференций: кто из президентов дольше всех разговаривал с журналистами
      Інна Жолобович 179
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук