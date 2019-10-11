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      Пристайко про арешти в Криму: Україна сподівалась, що після обміну Росія зупиниться

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      Можливості запобігти арештам українців у Криму дуже обмежені, – Пристайко
      Можливості запобігти арештам українців у Криму дуже обмежені, – Пристайко / censor.net

      Україна наразі не може практично нічого зробити для того, аби запобігти арештам українців в тимчасово окупованому Криму. Єдиний спосіб – допомога міжнародних партнерів.

      Україна сподівалася, що після обміну утримуваними особами з Росією перестануть "з'являтися нові політичні в'язні". Про це сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, пише "Радіо Свобода".

      Що відбувається: У Криму ФСБ увірвалося до будинку українських активістів та вивезло їх у невідомому напрямку

      Міністр наголосив, що єдиний чинний на сьогодні механізм – тиск наших міжнародних партнерів.

      Тобто наші можливості по тому, як зробити так, щоб ці люди не потрапляли в руки до ФСБ, дуже обмежені,
      – пояснив він.

      Водночас Пристайко додав, що "обов’язок нашого народу і уряду" – допомогти жителям окупованих територій. Це потрібно для того, аби вони могли "переїхати хоча б тимчасово і тут продовжувати жити".

      "Але як забезпечити їх права, захистити їх права в Криму, це складно без допомоги наших західних партнерів", – наголосив міністр.

      Останній обмін полоненими: що про це відомо:

      • 7 вересня Росія та Україна провели обмін полоненими за схемою "35 на 35".
      • Літак з полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі".
      • На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів.
      • Зі свого боку, Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.

      Бранці Росії
      Скільки українців залишилось в полоні Росії / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Вадим Пристайко Анексія Криму Новини Криму Заручники
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