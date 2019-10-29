В Минске анонсировали "большой обмен" пленными: что известно

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик заявил, что участники группы готовят "большой обмен" удерживаемыми лицами.

Как сообщает белорусское издание "БЕЛТА", об этом Мартин Сайдик сказал сегодня в Минске по итогам очередного раунда переговоров ТКГ.

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Он отметил, что гуманитарная рабочая подгруппа ТКГ продолжила дискуссию по обмену содержащимися в связи с конфликтом. По словам Сайдика, сейчас проводится очень серьезная работа.

Следующая встреча участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 12 ноября.

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По данным СБУ, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе удерживают 240 украинцев, без вести пропавшими считаются 257 человек.

Отметим, что утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.

На Родину вернулись 24 военнопленные моряки, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

Политзаключенные Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала



В Украину вернулись 24 военнопленные моряки / инфографика 24 канала