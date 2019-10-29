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      В Минске анонсировали "большой обмен" пленными: что известно

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      Мартин Сайдик
      Мартин Сайдик / Скриншот с видео

      Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик заявил, что участники группы готовят "большой обмен" удерживаемыми лицами.

      Как сообщает белорусское издание "БЕЛТА", об этом Мартин Сайдик сказал сегодня в Минске по итогам очередного раунда переговоров ТКГ.

      Актуально: Скольких украинцев незаконно удерживают боевики: в СБУ назвали количество

      Он отметил, что гуманитарная рабочая подгруппа ТКГ продолжила дискуссию по обмену содержащимися в связи с конфликтом. По словам Сайдика, сейчас проводится очень серьезная работа.

      Следующая встреча участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 12 ноября.

      К теме: Новый обмен пленными: Денисова рассказала, на каком этапе переговоры

      По данным СБУ, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе удерживают 240 украинцев, без вести пропавшими считаются 257 человек.

      Отметим, что утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.

      На Родину вернулись 24 военнопленные моряки, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      Политзаключенные Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала


      В Украину вернулись 24 военнопленные моряки / инфографика 24 канала

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      1900
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики ОБСЕ Минские договоренности Обмен пленными Украинцы в плену РФ
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