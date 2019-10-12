Новий обмін полоненими складатиметься з трьох груп людей

Процес нового обміну утримуваними особами між Україною і Росіїю перебуває на завершальній стадії. Цей обмін передбачає участь трьох груп людей.

"Цей обмін значно складніший, і він складається з декількох груп людей. Серед них є групи всі, і навіть ще одна група є теж там. Скажемо так, три групи людей, які ми хочемо обміняти", – відповів в інтерв’ю "Радіо Свобода" глава МЗС України Вадим Пристайко у відповідь на питання, чи мовиться про обмін тих українців, які утримуються на Донбасі, чи тих, хто перебуває на території окупованого Криму чи Росії.

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Я хочу сказати, що цей процес перебуває у вирішальній стадії. Але ні скільки людей, ні дати, вибачте, я не можу вам сказати,

– зазначив міністр.

На запитання, чи сигналізують про наближення звільнення вироки, які виносилися останніми днями як в окупованих Донецьку та Луганську, так і на підконтрольній території України, Пристайко відповів: "Це є необхідна частина процесу".

Напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання чергового обміну утримуваними особами буде ключовим під час зустрічі в нормандському форматі. Тому конкретних дат обміну, швидше за все, слід очікувати саме після зустрічі лідерів чотирьох країн – України, Росії, Франції та Німеччини.