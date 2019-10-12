15:38
12 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Куди зникає Путін. Росія скандалить зі США
      Вєсті Кремля
      22:14, 11 жовтня
      Вєсті.UA: Зеленський ламає стереотипи. Що не так у МОЗ
      Вєсті.UA
      20:18, 11 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС

      Новий обмін полоненими складатиметься з трьох груп людей

      536 Читать новость на русском
      Обмін полоненими складатиметься з 3 груп людей
      Обмін полоненими складатиметься з 3 груп людей / 5.ua

      Процес нового обміну утримуваними особами між Україною і Росіїю перебуває на завершальній стадії. Цей обмін передбачає участь трьох груп людей.

      "Цей обмін значно складніший, і він складається з декількох груп людей. Серед них є групи всі, і навіть ще одна група є теж там. Скажемо так, три групи людей, які ми хочемо обміняти", – відповів в інтерв’ю "Радіо Свобода" глава МЗС України Вадим Пристайко у відповідь на питання, чи мовиться про обмін тих українців, які утримуються на Донбасі, чи тих, хто перебуває на території окупованого Криму чи Росії.

      Читайте також: Не знаю, скільки з них є живими, – Зеленський про полонених

      Я хочу сказати, що цей процес перебуває у вирішальній стадії. Але ні скільки людей, ні дати, вибачте, я не можу вам сказати,
      – зазначив міністр.

      На запитання, чи сигналізують про наближення звільнення вироки, які виносилися останніми днями як в окупованих Донецьку та Луганську, так і на підконтрольній території України, Пристайко відповів: "Це є необхідна частина процесу".

      Напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання чергового обміну утримуваними особами буде ключовим під час зустрічі в нормандському форматі. Тому конкретних дат обміну, швидше за все, слід очікувати саме після зустрічі лідерів чотирьох країн – України, Росії, Франції та Німеччини.

      кількість полонених українців список українці в полоні заручники

      blog_ava
      Сніданок у мікрохвильовці: три смачних рецепти
      сьогодні
      6248
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Вадим Пристайко МЗС України Обмін полоненими Заручники Українці в полоні РФ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як побороти "стару політику" і містечкових "дубневичів": рецепт на місцеві вибори
      сьогодні , 12:00 Як побороти "стару політику" і містечкових "дубневичів": рецепт на місцеві вибори
      Галина Васильченко 191
      Збірна України на класі перемогла Литву завдяки дублю Маліновського
      11 жовтня , 23:34 Збірна України на класі перемогла Литву завдяки дублю Маліновського
      Михайло Гема 2774
      Нові подробиці історії, що призвела до імпічменту Трампу: яка роль Луценка
      сьогодні , 12:00 Нові подробиці історії, що призвела до імпічменту Трампу: яка роль Луценка
      Сергій Лещенко 613
      Усик – Візерспун: анонс боксерського поєдинку
      сьогодні , 09:30 Усик – Візерспун: анонс боксерського поєдинку
      Михайло Гема 1004
      Багатоходівка: навіщо Білецький зриває розведення військ
      сьогодні , 08:40 Багатоходівка: навіщо Білецький зриває розведення військ
      Наталя Ромашова 6611
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук