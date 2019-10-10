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      Не знаю, скільки з них є живими, – Зеленський про полонених

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Володимир Зеленський сказав, що у російському полоні залишається більше ніж 300 українців і йому навіть не відомо про стан їхнього здоров'я.

      Про це він сказав на пресмарафоні та додав: "Дуже багато людей не підтверджують, я не знаю, який стан у цих людей. Я не знаю, скільки з них є живими. "Червоний хрест" туди не може заїхати. Ми хотіли, говорили, багато разів, повірте мені. Наразі так".

      На часі: Зеленський про звільнення Цемаха: Всі розуміють – я був правий

      "Перший крок щодо звільнення був зроблений. Щодо другого кроку, то ми підготовували списки "всіх на всіх", але зафіксовано. Скажімо так – всіх тих, кого ми зафіксували і всіх тих, яких зафіксувала тимчасово окупована сторона. Тобто там списки. Є інший список, де частина цих людей є громадянами Росії. У нас дуже багато людей є на території Росії", – розповів Зеленський. 

      За його словами, він дуже хотів, попри нормандський формат, говорити про цей обмін.

      Ми підіймали це питання. Ми отримали відповідь. Зробили крок один до одного назустріч. І зробили звільнення моряків і політв’язнів. То давайте рухатись далі, давайте буде обмін в рамках Мінську та Нормандії. Я чесно, як я можу, говорю про те, що це непов’язані речі. Давайте паралельно йти,
      – зазначив президент.

      "Я готовий говорити про людей наших з президентом Росії особисто. Вони наполягають, щоб про все інше говорити в нормандському форматі. Тому я й поспішаю з нормандським форматом. Хочу щось вирішити", – додав глава держави.

      Володимир Зеленський розповів про полонених українців: дивіться відео


      Скільки Українців залишилось в полоні Росії / інфографіка 24 каналу

      Що відомо про обмін полоненими?7 вересня Росія та Україна провели обмін полоненими за схемою "35 на 35". Близько 14:00 літак полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Едем Бекіров, Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Пресмарафон Зеленського Україна – Росія Новини Росії Верховна Рада Обмін полоненими Українці в полоні РФ Заручники
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