Зеленський про звільнення Цемаха: Всі розуміють – я був правий
У Нідерландах розуміють: ситуація зі звільненням головного свідка та підозрюваного у справі збиття малайзійського боїнга MH17 Володимира Цемаха була вимушеним кроком.
Позицію українського президента у цьому питанні розуміють і світові лідери. Про це Володимир Зеленський сказав під час пресмарафону, що триває у Києві.
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З прем'єр-міністром Нідерландів у мене була велика розмова телефоном, ще до обміну і не одна. Вчора я зустрівся в Офісі з міністром закордонних справ Нідерландів. Ми говорили про все, і про Цемаха. Вони розуміють, чому у мене було таке рішення, я їх попереджав про моє рішення (обміняти Цемаха на українських політв'язнів і військових – 24 канал) і ми дали всі можливості для будь-яких слідчих дій,
– розповів Зеленський.
Він додав: у Нідерландах знають його пріоритети, а це – українські громадяни.
Що відомо про Володимира Цемаха?
- Цемах – головний свідок та підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17.
- З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року зафіксували пересування російського БУКа, з якого збили MH17.
- Цемах у відеоінтерв'ю російським пропагандистам розповів про збиття літака MH17. Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак. За словами Цемаха, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік розповів і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось".
- Цемаха захопили українські спецпризначенці у червні 2019 року та вивезли на підконтрольну Україні територію.
- Він перебував за ґратами до вересня, далі Україна передала його Росії в рамках обміну полоненими.