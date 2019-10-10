Зеленський про звільнення Цемаха: Всі розуміють – я був правий

У Нідерландах розуміють: ситуація зі звільненням головного свідка та підозрюваного у справі збиття малайзійського боїнга MH17 Володимира Цемаха була вимушеним кроком.

Позицію українського президента у цьому питанні розуміють і світові лідери. Про це Володимир Зеленський сказав під час пресмарафону, що триває у Києві.

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З прем'єр-міністром Нідерландів у мене була велика розмова телефоном, ще до обміну і не одна. Вчора я зустрівся в Офісі з міністром закордонних справ Нідерландів. Ми говорили про все, і про Цемаха. Вони розуміють, чому у мене було таке рішення, я їх попереджав про моє рішення (обміняти Цемаха на українських політв'язнів і військових – 24 канал) і ми дали всі можливості для будь-яких слідчих дій,

– розповів Зеленський.

Він додав: у Нідерландах знають його пріоритети, а це – українські громадяни.

Що відомо про Володимира Цемаха?