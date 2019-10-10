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      Зеленський про звільнення Цемаха: Всі розуміють – я був правий

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      У Нідерландах розуміють: ситуація зі звільненням головного свідка та підозрюваного у справі збиття малайзійського боїнга MH17 Володимира Цемаха була вимушеним кроком.

      Позицію українського президента у цьому питанні розуміють і світові лідери. Про це Володимир Зеленський сказав під час пресмарафону, що триває у Києві.

      До теми: Ми засмучені, але розуміємо, – глава МЗС Нідерландів про Цемаха

      З прем'єр-міністром Нідерландів у мене була велика розмова телефоном, ще до обміну і не одна. Вчора я зустрівся в Офісі з міністром закордонних справ Нідерландів. Ми говорили про все, і про Цемаха. Вони розуміють, чому у мене було таке рішення, я їх попереджав про моє рішення (обміняти Цемаха на українських політв'язнів і військових – 24 канал) і ми дали всі можливості для будь-яких слідчих дій,
      – розповів Зеленський.

      Він додав: у Нідерландах знають його пріоритети, а це – українські громадяни.

      Що відомо про Володимира Цемаха?

      • Цемах – головний свідок та підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17.
      • З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року зафіксували пересування російського БУКа, з якого збили MH17.
      • Цемах у відеоінтерв'ю російським пропагандистам розповів про збиття літака MH17. Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак. За словами Цемаха, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік розповів і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось".
      • Цемаха захопили українські спецпризначенці у червні 2019 року та вивезли на підконтрольну Україні територію.
      • Він перебував за ґратами до вересня, далі Україна передала його Росії в рамках обміну полоненими.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Пресмарафон Зеленського Володимир Зеленський Володимир Цемах MH17 Обмін полоненими
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