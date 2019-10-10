Зеленский об освобождении Цемаха: Все понимают – я был прав

В Нидерландах понимают: ситуация с освобождением главного свидетеля и подозреваемого по делу сбития малайзийского боинга MH17 Владимира Цемаха была вынужденным шагом.

Позицию украинского президента в этом вопросе понимают и мировые лидеры. Об этом Владимир Зеленский сказал во время пресмарафона, который проходит в Киеве.

К теме: Мы расстроены, но понимаем, – глава МИД Нидерландов о Цемахе

С премьер-министром Нидерландов у меня была большая беседа по телефону, еще до обмена и не одна. Вчера я встретился в Офисе с министром иностранных дел Нидерландов. Мы говорили обо всем, и о Цемахе. Они понимают, почему у меня было такое решение, я их предупреждал о моем решении (обменять Цемаха на украинских политзаключенных и военных – 24 канал) и мы дали все возможности для каких-либо следственных действий,

– рассказал Зеленский.

Он добавил: в Нидерландах знают его приоритеты, а это – украинские граждане.

Что известно о Владимире Цемахе?