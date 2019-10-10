Зеленский об освобождении Цемаха: Все понимают – я был прав
В Нидерландах понимают: ситуация с освобождением главного свидетеля и подозреваемого по делу сбития малайзийского боинга MH17 Владимира Цемаха была вынужденным шагом.
Позицию украинского президента в этом вопросе понимают и мировые лидеры. Об этом Владимир Зеленский сказал во время пресмарафона, который проходит в Киеве.
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С премьер-министром Нидерландов у меня была большая беседа по телефону, еще до обмена и не одна. Вчера я встретился в Офисе с министром иностранных дел Нидерландов. Мы говорили обо всем, и о Цемахе. Они понимают, почему у меня было такое решение, я их предупреждал о моем решении (обменять Цемаха на украинских политзаключенных и военных – 24 канал) и мы дали все возможности для каких-либо следственных действий,
– рассказал Зеленский.
Он добавил: в Нидерландах знают его приоритеты, а это – украинские граждане.
Что известно о Владимире Цемахе?
- Цемах – главный свидетель и подозреваемый по делу о сбитии в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
- С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года зафиксировали передвижения российского БУКа, из которого сбили MH17.
- Цемах в видеоинтервью российским пропагандистам рассказал о сбитии самолета MH17. Последние мгновения на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", из которого и был сбит самолет. По словам Цемаха, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Мужчина рассказал и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то".
- Цемаха захватили украинские спецназовцы в июне 2019 года и вывезли на подконтрольную Украине территорию.
- Он находился за решеткой до сентября, далее Украина передала его России в рамках обмена пленными.