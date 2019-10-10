Мы расстроены, но понимаем, – глава МИД Нидерландов о Цемахе

В МИД Нидерландов жалеют, что Украина выдала России фигуранта в деле сбития MH17 Владимира Цемаха в рамках обмена. Однако подчеркивают – такое решение понимают.

Правительство не имеет претензий к деятельности Украины в рамках расследования сбития авиалайнера. Об этом сказал министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко.

Важно: Нидерланды расследуют роль Украины в сбитии MH17: Зеленский встретился с главой МИД страны

Так, Блок подчеркнул, что Нидерланды хотели бы, чтобы Цемах не был выдан. В то же время Блок отметил, что "украинское правительство и президент стояли перед тяжелой дилеммой".

Хотя мы и хотели бы видеть другой результат относительно Цемаха, Нидерланды понимают, с какими объективными трудностями столкнулась Украина в этой ситуации,

– добавил министр.

Одновременно Блок признал, что участие Цемаха в обмене обеспокоило нидерландских политиков, в том числе парламентариев. Однако правительство предоставляет парламентариям необходимые разъяснения.

"У меня были длительные дискуссии в парламенте по обмену пленными, я объяснял им это и сообщал, что у нас (перед обменом – 24 канал) было немало контактов с украинской стороной. Это привело к тому, что у наших прокуроров была возможность допросить Цемаха", – пояснил он.

Блок отметил, что собранные данные будут использованы в судебном процессе о сбитии боинга МН17, который начнется 9 марта 2020 года.

В этом контексте парламент попросил получить больше информации по закрытию воздушного коридора. Это просьба просто привести факты, это не правовое расследование,

– сказал он.

Парламент Нидерландов поддержал предложение о дополнительном расследовании возможной роли Украины в сбитии самолета Boeing рейса MH17. В частности, парламентарии хотят расследовать, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий.

Владимир Цемах – кто он?

Цемах – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый в деле о сбитии в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного.

Именно в этом городе в июле 2014 года зафиксировали передвижения российского БУКа, из которого сбили MH17.

Цемах в видеоинтервью российским пропагандистам рассказал о сбитии самолета MH17. Последние мгновения на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", из которого и был сбит самолет.

По словам Цемаха, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Мужчина рассказал и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то".

Почему Нидерланды хотят расследовать "роль Украины"?

В желании расследовать возможную роль Украины в катастрофе нидерландские парламент и правительство поделились на два лагеря. Когда первые были за такую инициативу, то последние утверждали: для этого нет никаких законных оснований.



Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок также отметил, что это будет не легкой задачей, ведь нуждается в сотрудничестве России. Мол, речь идет также и о российском воздушном пространстве.



В то же время депутат Крис ван Дам отмечал, что дополнительное расследование также будет важным для родственников жертв трагедии МН17. Он подчеркнул важность полноценного исследования по установлению фактов о закрытии воздушного пространства над восточной Украиной.



Катастрофа "боинга" MH17 в цифрах / инфографика 24 канала