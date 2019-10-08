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      Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Украины в сбитии MH17

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      Нидерланды будут расследовать возможную роль Украины в катастрофе МН17
      Нидерланды будут расследовать возможную роль Украины в катастрофе МН17 / racurs.ua

      Парламент Нидерландов поддержал предложение о дополнительном расследовании возможной роли Украины в сбитии самолета Boeing рейса MH17. В частности, парламентарии хотят расследовать, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий.

      О принятии дополнительного расследования катастрофы в своем твиттере сообщил депутат от "Христианско-демократической партии" Крис ван Дам.

      К слову: Нидерланды просят Россию помочь с допросом Цемаха

      Предложение по дальнейшему расследованию того, что не было закрыто украинское воздушное пространство, одобрили единогласно. Рад, что в вопросе расследования катастрофы мы можем поднять весь парламент,
      – заявил парламентарий.

      Что еще известно об идее расследовать "роль Украины"?

      В желании расследовать возможную роль Украины в катастрофе нидерландские парламент и правительство поделились на два лагеря. Если первые были за такую инициативу, то последние утверждали: для этого нет никаких законных оснований.

      Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок также отметил, что это будет нелегкой задачей, ведь тогда нужно сотрудничество с Россией. Мол, речь идет также и о российском воздушном пространстве.

      В то же время депутат Крис ван Дам отмечал, что дополнительное расследование также будет важным для родственников жертв трагедии МН17. Он подчеркнул важность полноценного исследования по установлению фактов о закрытии воздушного пространства над восточной Украиной.

      Катастрофа MH17
      Катастрофа MH17 в цифрах / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе авиация MH17 Нидерланды
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