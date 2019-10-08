Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Украины в сбитии MH17
Парламент Нидерландов поддержал предложение о дополнительном расследовании возможной роли Украины в сбитии самолета Boeing рейса MH17. В частности, парламентарии хотят расследовать, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий.
О принятии дополнительного расследования катастрофы в своем твиттере сообщил депутат от "Христианско-демократической партии" Крис ван Дам.
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Предложение по дальнейшему расследованию того, что не было закрыто украинское воздушное пространство, одобрили единогласно. Рад, что в вопросе расследования катастрофы мы можем поднять весь парламент,
– заявил парламентарий.
Что еще известно об идее расследовать "роль Украины"?
В желании расследовать возможную роль Украины в катастрофе нидерландские парламент и правительство поделились на два лагеря. Если первые были за такую инициативу, то последние утверждали: для этого нет никаких законных оснований.
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок также отметил, что это будет нелегкой задачей, ведь тогда нужно сотрудничество с Россией. Мол, речь идет также и о российском воздушном пространстве.
В то же время депутат Крис ван Дам отмечал, что дополнительное расследование также будет важным для родственников жертв трагедии МН17. Он подчеркнул важность полноценного исследования по установлению фактов о закрытии воздушного пространства над восточной Украиной.