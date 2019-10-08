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      Парламент Нідерландів підтримав розслідування ролі України у збитті MH17

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      Нідерланди розслідуватимуть можливу роль України у катастрофі МН17
      Нідерланди розслідуватимуть можливу роль України у катастрофі МН17 / racurs.ua

      Парламент Нідерландів підтримав пропозицію про додаткове розслідування можливої ролі України у збитті літака Boeing рейсу MH17. Зокрема, парламентарі хочуть розслідувати, чому Україна не закрила повітряний простір над Донбасом під час бойових дій.

      Про ухвалення додаткового розслідування катастрофи у своєму твіттері повідомив депутат від "Християнсько-демократичної партії" Кріс ван Дам.

      До слова: Нідерланди просять Росію допомогти з допитом Цемаха

      Пропозицію щодо подальшого розслідування того, що не було закрито український повітряний простір, схвалили одноголосно. Радий, що у питанні розслідування катастрофи ми можемо підняти увесь парламент,
      – заявив парламентар.

      Що ще відомо про ідею розслідувати "роль України"

      У бажанні розслідувати можливу роль України у катастрофі нідерландські парламент та уряд поділилися на два табори. Коли перші були за таку ініціативу, то останні стверджували: для цього немає жодних законних підстав.

      Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок також зазначив, що це буде не легким завданням, адже потребує співпраці Росії. Мовляв, йдеться також і про російський повітряний простір.

      Водночас депутат Кріс ван Дам зазначав, що додаткове розслідування також буде важливим для родичів жертв трагедії МН17. Він наголосив на важливості повноцінного дослідження щодо встановлення фактів про закриття повітряного простору над східною Україною.

      Катастрофа MH17
      Катастрофа MH17 у цифрах / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Нідерланди MH17 авіація
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