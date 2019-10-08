Парламент Нідерландів підтримав розслідування ролі України у збитті MH17

Парламент Нідерландів підтримав пропозицію про додаткове розслідування можливої ролі України у збитті літака Boeing рейсу MH17. Зокрема, парламентарі хочуть розслідувати, чому Україна не закрила повітряний простір над Донбасом під час бойових дій.

Про ухвалення додаткового розслідування катастрофи у своєму твіттері повідомив депутат від "Християнсько-демократичної партії" Кріс ван Дам.

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Пропозицію щодо подальшого розслідування того, що не було закрито український повітряний простір, схвалили одноголосно. Радий, що у питанні розслідування катастрофи ми можемо підняти увесь парламент,

– заявив парламентар.

Motie nader feitenonderzoek sluiting luchtruim Oekraïne zojuist met algemene stemmen aangenomen. Fijn dat we kamerbreed kunnen optrekken inzake #MH17. @StichtingMh17 @cdavandaag https://t.co/xrP9Ulckec — Chris van Dam (@ChrisvanDamCDA) October 8, 2019

Що ще відомо про ідею розслідувати "роль України"

У бажанні розслідувати можливу роль України у катастрофі нідерландські парламент та уряд поділилися на два табори. Коли перші були за таку ініціативу, то останні стверджували: для цього немає жодних законних підстав.

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок також зазначив, що це буде не легким завданням, адже потребує співпраці Росії. Мовляв, йдеться також і про російський повітряний простір.

Водночас депутат Кріс ван Дам зазначав, що додаткове розслідування також буде важливим для родичів жертв трагедії МН17. Він наголосив на важливості повноцінного дослідження щодо встановлення фактів про закриття повітряного простору над східною Україною.



Катастрофа MH17 у цифрах / інфографіка 24 каналу