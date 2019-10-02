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      Нідерланди хочуть розслідувати роль України у катастрофі MH17

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      Уряд Нідерландів хоче розслідувати роль України у збитті MH17
      Уряд Нідерландів хоче розслідувати роль України у збитті MH17 / BBC

      Парламентська більшість представників уряду країни висловила бажання додатково розслідувати роль України у у справі про збиття "Боїнга" рейсу МН17.

      На дискусії щодо цього питання були присутні представники усіх партій, повідомляє NOS.

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      Палата представників підтримала пропозицію CDA (Християнсько-демократична партія) та соціалістичної партії SP. Вони наголосили, що розслідування має бути зосереджене на тому, чому не був закритий повітряний простір над східною Україною під час бойових дій.

      Водночас міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок під час дебатів у Нижній палаті заявив, що не бачить для цього юридичних причин.

      Блока зазначив, що на його думку, таке розслідування буде завданням не з легких, однак проти його проведення все ж не заперечував.

      Депутат CDA Кріс ван Дам додав, що це також буде важливим для родичів жертв трагедії МН17. Він наголосив на важливості повноцінного дослідження щодо встановлення фактів про закриття повітряного простору над східною Україною.

      Тим часом влада Нідерландів звернулася до російської прокуратури з проханням посприяти у пошуку звільненого Україною Володимира Цемаха. Голландська влада хоче допитати його у справі про збиття "Боїнга" рейсу МН17.

      Цемаха віддали у Росію у межах обміну, що відбувся 7 вересня. Тоді до України повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович і Олег Сенцов.


      Катастрофа МН17 у цифрах / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики MH17 Нідерланди
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