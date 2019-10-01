Нідерланди просять Росію допомогти з допитом Цемаха

Влада Нідерландів звернулася до російської прокуратури з проханням посприяти у пошуку звільненого Україною Володимира Цемаха. Голландська влада хоче допитати його у справі про збиття "Боїнга" рейсу МН17.

По допомогу до російської прокуратури звернулося голландське посольство, повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на посла Роб Свартбол.

Це варто знати: Володимир Цемах: що відомо про нього та скандал за його участю

Нещодавно відбувся обмін між Росією і Україною. Зараз уряд Нідерландів звернувся до російської прокуратури за допомогою, щоб знайти цю людину, поспілкуватися з ним, а також зібрати можливу інформацію від нього, – розповів Свартбол.

До слова, одразу ж після звільнення з України Володимира Цемаха відпустила і російська влада. Тоді один з головних свідків катастрофи МН17 повернувся на окупований Донбас.



Катастрофа МН17 у цифрах / інфографіка 24 каналу

Що відомо про Володимира Цемаха?Цемах – головний свідок, а тепер ще й підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року зафіксували пересування російського БУКа, з якого збили MH17.



Цемах у відеоінтерв'ю російським пропагандистам розповів про збиття літака MH17. Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак. За словами Цемаха, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік розповів і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось".