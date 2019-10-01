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      Нидерланды просят Россию помочь с допросом Цемаха

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      Нидерланды просят Россию помочь с допросом Цемаха

      Власти Нидерландов обратилась в российскую прокуратуру с просьбой посодействовать в поиске освобожденного Украиной Владимира Цемаха. Голландские власти хотят допросить его по делу о сбитии "Боинга" рейса МН17.

      За помощью российской прокуратуры обратилось голландское посольство, сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на посла Роб Свартбол.

      Это стоит знать: Владимир Цемах: что известно о нем и скандале с его участием

      "Недавно состоялся обмен между Россией и Украиной. Сейчас правительство Нидерландов обратилось к российской прокуратуре за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним, а также собрать возможную информацию о нем", – рассказал Свартбол.

      К слову, сразу же после освобождения из Украины Владимира Цемаха отпустили и российские власти. Тогда один из главных свидетелей катастрофы МН17 вернулся на оккупированный Донбасс.

      катастрофа MH17
      Катастрофа МН17 в цифрах / инфографика 24 канала

      Что известно про Владимира Цемаха?Цемах – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый в деле о сбитии в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года зафиксировали передвижения российского БУКа, из которого сбили MH17.

      Цемах в видеоинтервью российским пропагандистам рассказал о сбитии самолета MH17. Последние мгновения на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", из которого и был сбит самолет. По словам Цемаха, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Мужчина рассказал и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то".

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Война на Донбассе Пророссийские боевики MH17 Нидерланды Владимир Цемах
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