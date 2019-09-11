Россия отпустила Цемаха, боевик отправился на оккупированный Донбасс: фото
Боевик и подозреваемый в причастности к авиакатастрофе самолета рейса МН17 Владимир Цемах вместе с дочерью возвращается на оккупированную Донетчину. Об этом свидетельствует соответствующая запись и фото, которые опубликовала дочь боевика Мария Левченко-Цемах в российской соцсети "ВКонтакте".
Цемаха доставили в Россию самолетом 7 сентября вместе с другими 34-мя содержащимися в Украине лицами в рамках обмена пленными.
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Ну что, есть в жизни счастье, есть справедливость, есть хорошие люди! Теперь жить немного легче. Ура, дорогие мои! Едем домой!,
– написала дочь Цемаха.
Цемах с дочкой
Ранее Левченко-Цемах опубликовала фото автобуса с сообщением Донецк-Москва. Женщина сообщила, что на этом автобусе приехала в Москву.
Журналист Кристофер Миллер считает, что Россия отпустила Цемаха ради того, чтобы избежать претензий от Нидерландов в деле о расследовании катастрофы самолета МН17. Ведь прокуратура Нидерландов уже просила Россию выдать Цемаха.
"Конечно, это означает, что, когда власть Нидерландов снова просит Россию выдать Цемаха, она может просто сказать: "У нас его нет, он в Украине". Это также означает, что если "трагедия" постигнет Цемаха – а-ля Захарченко и так далее – Россия может сказать: "Это произошло в Украине", – написал Миллер в своем твиттере.
Что известно про Владимира Цемаха? Цемах – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый в деле о сбитии в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года зафиксировали передвижения российского БУКа, из которого сбили MH17.
Цемах в видеоинтервью российским пропагандистам рассказал о сбитии самолета MH17. Последние мгновения на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", из которого и был сбит самолет. По словам Цемаха, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Мужчина рассказал и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то".