Россия отпустила Цемаха, боевик отправился на оккупированный Донбасс: фото

Боевик и подозреваемый в причастности к авиакатастрофе самолета рейса МН17 Владимир Цемах вместе с дочерью возвращается на оккупированную Донетчину. Об этом свидетельствует соответствующая запись и фото, которые опубликовала дочь боевика Мария Левченко-Цемах в российской соцсети "ВКонтакте".

Цемаха доставили в Россию самолетом 7 сентября вместе с другими 34-мя содержащимися в Украине лицами в рамках обмена пленными.

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Ну что, есть в жизни счастье, есть справедливость, есть хорошие люди! Теперь жить немного легче. Ура, дорогие мои! Едем домой!,

– написала дочь Цемаха.



Цемах с дочкой

Ранее Левченко-Цемах опубликовала фото автобуса с сообщением Донецк-Москва. Женщина сообщила, что на этом автобусе приехала в Москву.



Сообщение дочери Цемаха

Журналист Кристофер Миллер считает, что Россия отпустила Цемаха ради того, чтобы избежать претензий от Нидерландов в деле о расследовании катастрофы самолета МН17. Ведь прокуратура Нидерландов уже просила Россию выдать Цемаха.

"Конечно, это означает, что, когда власть Нидерландов снова просит Россию выдать Цемаха, она может просто сказать: "У нас его нет, он в Украине". Это также означает, что если "трагедия" постигнет Цемаха – а-ля Захарченко и так далее – Россия может сказать: "Это произошло в Украине", – написал Миллер в своем твиттере.

Of course, this means that when the Dutch government comes asking (again) for Russia to extradite Tsemakh, it can simply say, "We don't have him, he's in Ukraine." It also means that if "tragedy" befalls Tsemakh — a la Zaharchenko, etc. — Russia can say, "It happened in Ukraine." https://t.co/sgXxuijeN0 — Christopher Miller (@ChristopherJM) September 11, 2019

Что известно про Владимира Цемаха? Цемах – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый в деле о сбитии в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года зафиксировали передвижения российского БУКа, из которого сбили MH17.



Цемах в видеоинтервью российским пропагандистам рассказал о сбитии самолета MH17. Последние мгновения на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", из которого и был сбит самолет. По словам Цемаха, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Мужчина рассказал и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то".