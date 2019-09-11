Росія відпустила Цемаха, бойовик вирушив на окупований Донбас: фото

Бойовик і підозрюваний в причетності до авіакатастрофи літака рейсу МН17 Володимир Цемах разом з донькою повертається на окуповану Донеччину. Про це свідчить відповідний допис і фото, які опублікувала донька бойовика Марія Левченко-Цемах у російській соцмережі "ВКонтакте".

Цемаха доставили в Росію літаком 7 вересня разом з іншими 34-ма утримуваними в Україні особами в межах обміну полоненими.

Читайте також: Україна заплатила занадто високу ціну: Цемаха перекваліфікували зі свідків у підозрювані

Ну що, є в житті щастя, є справедливість, є хороші люди! Тепер жити трохи легше. Ура, дорогі мої! Їдемо додому!,

– написала донька Цемаха.



Цемах з донькою

Раніше Левченко-Цемах опублікувала фото автобуса сполученням Донецьк-Москва. Жінка повідомила, що цим автобусом приїхала в Москву.



Допис доньки Цемаха

Журналіст Крістофер Міллер вважає, що Росія відпустила Цемаха задля того, щоб уникнути претензій від Нідерландів у справі про розслідування катастрофи літака МН17. Адже прокуратура Нідерландів вже просила Росію видати Цемаха.

"Звичайно, це означає, що, коли влада Нідерландів знову просить Росію видати Цемаха, вона може просто сказати: "У нас його немає, він в Україні". Це також означає, що якщо "трагедія" спіткає Цемаха – а-ля Захарченко і так далі – Росія може сказати: "Це сталося в Україні", – написав Міллер у своєму твітері.

Of course, this means that when the Dutch government comes asking (again) for Russia to extradite Tsemakh, it can simply say, "We don't have him, he's in Ukraine." It also means that if "tragedy" befalls Tsemakh — a la Zaharchenko, etc. — Russia can say, "It happened in Ukraine." https://t.co/sgXxuijeN0 — Christopher Miller (@ChristopherJM) September 11, 2019

Що відомо про Володимира Цемаха? Цемах – головний свідок, а тепер ще й підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року зафіксували пересування російського БУКа, з якого збили MH17.



Цемах у відеоінтерв'ю російським пропагандистам розповів про збиття літака MH17. Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак. За словами Цемаха, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік розповів і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось".