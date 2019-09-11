Росія відпустила Цемаха, бойовик вирушив на окупований Донбас: фото
Бойовик і підозрюваний в причетності до авіакатастрофи літака рейсу МН17 Володимир Цемах разом з донькою повертається на окуповану Донеччину. Про це свідчить відповідний допис і фото, які опублікувала донька бойовика Марія Левченко-Цемах у російській соцмережі "ВКонтакте".
Цемаха доставили в Росію літаком 7 вересня разом з іншими 34-ма утримуваними в Україні особами в межах обміну полоненими.
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Ну що, є в житті щастя, є справедливість, є хороші люди! Тепер жити трохи легше. Ура, дорогі мої! Їдемо додому!,
– написала донька Цемаха.
Цемах з донькою
Раніше Левченко-Цемах опублікувала фото автобуса сполученням Донецьк-Москва. Жінка повідомила, що цим автобусом приїхала в Москву.
Журналіст Крістофер Міллер вважає, що Росія відпустила Цемаха задля того, щоб уникнути претензій від Нідерландів у справі про розслідування катастрофи літака МН17. Адже прокуратура Нідерландів вже просила Росію видати Цемаха.
"Звичайно, це означає, що, коли влада Нідерландів знову просить Росію видати Цемаха, вона може просто сказати: "У нас його немає, він в Україні". Це також означає, що якщо "трагедія" спіткає Цемаха – а-ля Захарченко і так далі – Росія може сказати: "Це сталося в Україні", – написав Міллер у своєму твітері.
Що відомо про Володимира Цемаха? Цемах – головний свідок, а тепер ще й підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року зафіксували пересування російського БУКа, з якого збили MH17.
Цемах у відеоінтерв'ю російським пропагандистам розповів про збиття літака MH17. Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак. За словами Цемаха, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік розповів і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось".