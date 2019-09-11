19:32
11 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК APPLE
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко стане президентом США. РПЦ перетворює воду на вино
      Вєсті Кремля
      22:44, 10 вересня
      Вєсті.UA: Дива рівноваги Луценка. Катастрофічна реформа "Укрзалізниці"
      Вєсті.UA
      19:42, 10 вересня
      В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК APPLE

      Росія відпустила Цемаха, бойовик вирушив на окупований Донбас: фото

      4740 Читать новость на русском
      Володимир Цемах поїхав на окупований Донбас
      Володимир Цемах поїхав на окупований Донбас / radiosvoboda.org

      Бойовик і підозрюваний в причетності до авіакатастрофи літака рейсу МН17 Володимир Цемах разом з донькою повертається на окуповану Донеччину. Про це свідчить відповідний допис і фото, які опублікувала донька бойовика Марія Левченко-Цемах у російській соцмережі "ВКонтакте".

      Цемаха доставили в Росію літаком 7 вересня разом з іншими 34-ма утримуваними в Україні особами в межах обміну полоненими.

      Читайте також: Україна заплатила занадто високу ціну: Цемаха перекваліфікували зі свідків у підозрювані

      Ну що, є в житті щастя, є справедливість, є хороші люди! Тепер жити трохи легше. Ура, дорогі мої! Їдемо додому!,
      – написала донька Цемаха.

      Цемах з донькою
      Цемах з донькою

      Раніше Левченко-Цемах опублікувала фото автобуса сполученням Донецьк-Москва. Жінка повідомила, що цим автобусом приїхала в Москву.

      Цемах донька росія ДНР
      Допис доньки Цемаха

      Журналіст Крістофер Міллер вважає, що Росія відпустила Цемаха задля того, щоб уникнути претензій від Нідерландів у справі про розслідування катастрофи літака МН17. Адже прокуратура Нідерландів вже просила Росію видати Цемаха.

      "Звичайно, це означає, що, коли влада Нідерландів знову просить Росію видати Цемаха, вона може просто сказати: "У нас його немає, він в Україні". Це також означає, що якщо "трагедія" спіткає Цемаха – а-ля Захарченко і так далі – Росія може сказати: "Це сталося в Україні", – написав Міллер у своєму твітері.

      Що відомо про Володимира Цемаха? Цемах – головний свідок, а тепер ще й підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року зафіксували пересування російського БУКа, з якого збили MH17.

      Цемах у відеоінтерв'ю російським пропагандистам розповів про збиття літака MH17. Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак. За словами Цемаха, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік розповів і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось".

      Boeing 777 MN17 літак що відомо

      blog_ava
      Росія заявила про зміну дати, з якої вона окупувала Крим
      сьогодні
      7133
      Теги: Обмін полоненими Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини політики Володимир Цемах Війна на Донбасі Нідерланди MH17
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чого очікувати Україні від зустрічі Трампа з Зеленським?
      сьогодні , 19:30 Чого очікувати Україні від зустрічі Трампа з Зеленським?
      Світлана Попова 5
      Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      сьогодні , 18:03 Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      Ірина Поліщук 1490
      Не лише коштовності: що беруть у заставу сучасні українські ломбарди
      сьогодні , 16:30 Не лише коштовності: що беруть у заставу сучасні українські ломбарди
      513
      Морський круїз або професійна камера: що можна купити замість нового iPhone 11 Pro Max
      сьогодні , 17:31 Морський круїз або професійна камера: що можна купити замість нового iPhone 11 Pro Max
      903
      "Город-герой" Луганск без урожая и елемантарних условий для жизни
      сьогодні , 17:10 "Город-герой" Луганск без урожая и елемантарних условий для жизни
      Ольга Черненко 955
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук