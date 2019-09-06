Володимир Цемах: що відомо про нього та скандал за його участю

Володимир Цемах є одним з головних свідків у справі про збиття літака "Боїнг" рейсу МН17 у 2014 році. Нині проросійський бойовик звільнений з-під варти судом, і є серйозні ризики, що йому вдасться втекти від слідства.

Затримання Цемаха та його зізнання

Вперше про Володимира Цемаха, як про серйозного свідка у справі про збиття МН17, почали говорити влітку 2019, коли його затримала СБУ. Згодом журналісти звернули увагу на відео 2014 року, на якому Цемах буцімто зізнається, що сховав "Бук", з якого і стріляли по пасажирському літаку.

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27 червня 2019 року СБУ провела операцію на окупованій частині Донецької області, внаслідок якої було затримано командира протиповітряної оборони бойовиків Володимира Цемаха. Після спецоперації бойовика переправили через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

Цемаху оголосили підозру у створенні терористичної групи або організації. Його донька зізналася, що її батько був командиром ППО бойовиків.

"Боїнг" тепер спробують приписати йому. Але начальником ППО він був з жовтня 2014 року. Коли був збитий "Боїнг", він не був ключовою фігурою – звичайний військовий, просто стояв на блокпосту,

– стверджує вона.

Через деякий час після затримання Цемаха журналісти звернули увагу на відео 2014 року, де бойовик зізнається у тому, що він ховав ракетний комплекс "Бук", з якого було збито Boeing MH17.

На відео Володимир Цемах пригадує збиття Boeing і розповідає популярну на російських телеканалах версію про те, що бойовики, буцімто, цілились по українських літаках, один з яких і збив малайзійський MH17.

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Потім бойовик розповідає про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Що саме ховав Цемах, на відео "запікали". Однак журналісти, читаючи по губах, висловили впевненість, що той говорив саме про ракетний комплекс "Бук".

Я цього пацана витягував, я цей "Бук" ховав. Я навіть покажу, де він стартував, і де я його забирав,

– сказав бойовик.

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Наскільки Цемах важливий для міжнародного розслідування збиття МН17

Дослідницька група Bellingcat, яка займається аналізом розслідування катастрофи, опублікувала звіт, де зазначається, що арешт Цемаха може мати істотний вплив на розслідування Об'єднаної слідчої групи JIT і судової процедури, що триває.

Дослідники наголошують, що у випадку підтвердження даних про те, що у 2014 році Цемах допомагав заховати ЗРК "Бук" і членів його екіпажу, він може стати основним свідком, а можливо, і підозрюваним за звинуваченням у співучасті і покритті злочину.

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Цемах є першою затриманою людиною, яка мала прямий зв'язок з військовими операціями так званої "ДНР" на місці під час збиття літака, і це могло б "зміцнити легітимність судового розгляду у Нідерландах".

Аналітики також знайшли сторінку Цемаха у російській соцмережі Однокласники, на якій вони виявили свідчення того, що бойовик служив у підрозділі протиповітряної оборони станом на 24 серпня 2014 року. На фотографіях, завантажених у цей день, його можна побачити поряд із зенітною гарматою ЗУ-23 на транспортному засобі.

Згодом нідерландські слідчі заявили про зацікавленість у допиті Володимира Цемаха. Прокуратура Нідерландів підкреслила, що для неї важливо, аби бойовик залишався в Україні.

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Звільнення та можливий обмін Цемаха

На початку серпня російські ЗМІ повідомили, що бойовики включили Цемаха до списку на обмін полоненими.

Цемаху продовжили термін утримання під вартою. І його включили до списків на обмін. Тому я сподіваюся, що ми його скоро побачимо,

– сказала представниця проросійських бойовиків Дар'я Морозова.

Згодом, за повідомленнями ЗМІ, у свій список на обмін Цемаха включила і Росія. Таке взаємне звільнення заручників мало відбутися наприкінці літа. Багато журналістів, політиків, а також Генпрокурор України Руслан Рябошапка повідомляли, що українці вже вилетіли з Москви. Та згодом інформація не підтвердилася.

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що Путін затягує з обміном, позаяк хоче вибити зручну для себе формулу. Зокрема, Бутусов говорив, що керманич Кремля хоче, аби Україна звільнила Володимира Цемаха – головного свідка у справі про збиття МН17.

5 вересня суд ухвалив рішення про звільнення Володимира Цемаха з-під варти. У політичних та медійних колах це пов'язали з підготовкою Цемаха для обміну.

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Перед цим 40 депутатів Європарламенту написали листа Президентові України Володимиру Зеленському з проханням не включати до списку обміну утримуваними особами з Росією ймовірного фігуранта справи про збиття рейсу MH17 над Донбасом Володимира Цемаха.

Євродепутати нагадали про резолюцію Ради Безпеки ООН, за якою всі особи прямо чи непрямо відповідальні за знищення MH17 мають постати перед судом.

Чого Цемах може коштувати Україні?

З одного боку, якщо українська влада не погодиться видати Володимира Цемаха Росії, та зі свого боку може й зовсім зірвати обмін полоненими. Тоді можливість поверення кримських татар, військовополонених моряків, Сенцова, Гриба, Сущенка та інших найближчим часом буде дуже малоймовірним.

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Натомість якщо Україна просто видасть головного підозрюваного у збитті МН17, ризикує одразу ж нарватися на негативну реакцію європейців та погіршення у відносинах з Європейським Союзом.

Прикладом для України може бути референдум у Нідерландах щодо затвердження угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Тоді, попри підтримку уряду Нідерландів, більшість населення держави висловилися проти цієї угоди.



Катастрофа МН17 у цифрах / інфографіка 24 каналу