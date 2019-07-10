Збиття MH17: Затриманий Цемах може стати ключовим свідком на суді у Нідерландах

Затриманий Службою безпеки України колишній командир ППО в місті Сніжне Володимир Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH17 в Донецькій області і був свідком цих подій.

У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat, опублікованій у вівторок, 9 липня, зазначається, що арешт Цемаха може мати істотний вплив на розслідування Об'єднаної слідчої групи JIT і судової процедури, яка зараз триває.

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Дослідники наголошують, що у разі підтвердження даних про те, що у 2015 році Цемах допомагав заховати ЗРК "Бук" і членів його екіпажу, він може стати основним свідком, а можливо, і підозрюваним за звинуваченням у співучасті і покритті злочину.

Цемах є першою затриманою людиною, яка мала прямий зв'язок з військовими операціями так званої "ДНР" на місці під час збиття літака, і це могло б "зміцнити легітимність судового розгляду у Нідерландах".

Автори доповіді зазначають що є досить відкритих джерел та свідчень того, що Цемах командував підрозділом ППО під час збиття MH17. Аналітики знайшли сторінку Цемаха у російській соцмережі Однокласники, на якій вони виявили свідчення того, що бойовик служив у підрозділі протиповітряної оборони станом на 24 серпня 2014 року. На фотографіях, завантажених у цей день, його можна побачити поряд із зенітною гарматою ЗУ-23 на транспортному засобі.

Дослідницька група Bellingcat наголосила, що Росія докладатиме чималих зусиль, аби знецінити свідчення Цемаха, зокрема, вже поширюючи твердження про можливе отримання від нього неправдивих свідчень із застосуванням сили. Тому також критично важливо, щоб слова Цемаха підтверджувалися об'єктивними доказами.

Кого підозрюють у збитті літака рейсу MH17?

СБУ оголосила підозри 4 фігурантам:

Ігорю Гіркіну ("Стрєлкову");

Леоніду Харченку ("Кріт");

Сергійю Дубинському ("Хмурому");

Олегу Пулатову ("Гюрза").

Розслідувачі з Bellingcat, крім цих 4, підозрюють ще 8 бойовиків та російських найманців:

Едуард Гілазєв ("Рязань");

Олег Шарп ("Змій");

Ігор Безлер ("Бєс");

Сергій Поваляєв ("Боцман");

Валерій Стельмах ("Найманець", "Батя");

Ігор Українець ("Мінер");

Олександр Ходаковський ("Скіф");

Олександр Семенов ("Санич").



Все що потрібно знати про збиття рейсу MH17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу