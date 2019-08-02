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      Затриманого СБУ бойовика Цемаха внесли до списків на обмін, – російські ЗМІ

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      Володимир Цемах може бути важливим свідком на процесі у Нідерландах
      Володимир Цемах може бути важливим свідком на процесі у Нідерландах / politeka.net

      Терористичне угруповання "ДНР" включило в список осіб, яких хотіли б обміняти на полонених українців колишнього "командира ППО" Володимира Цемаха, якого у липні шляхом спецоперації затримала СБУ.

      Про це заявила така собі Дар'я Морозова, яку називають "омбудсвумен ДНР". А оприлюднили цю інформацію низка російських ЗМІ.

      Читайте також: Лох не вимре: як у "ДНР" та "ЛНР" наживаються на охочих стати росіянами

      "Цемаху продовжили термін утримання під вартою. І його включили до списків на обмін. Тому я сподіваюся, що ми його скоро побачимо", – сказала представниця проросійських бойовиків.

      Хто такий Володимир Цемах?

      Служба безпеки України 27 червня провела спецоперацію на території так званої "ДНР" і затримала колишнього "командира ППО" проросійських бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. 29 червня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про його арешт на два місяці.

      Відеозізнання терориста публікували в мережі ще декілька років тому. У інтерв'ю російським пропагандистам Цемах розповідав про збиття Boeing рейсу MH17 і пояснював, що бойовики, мовляв, цілилися в українські літаки. 

      Бойовик розповідав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Що саме ховав Цемах – на відео "запікали". Однак журналісти, читаючи по губах, висловили впевненість, що той говорив саме про ЗРК "Бук".

      Дивіться відео із зізнаннями Цемаха:

      Дослідники Bellingcat писали, що у разі підтвердження того, що у 2015 році Цемах допомагав ховати ЗРК "Бук" і членів його екіпажу, він може стати основним свідком, а, можливо, і підозрюваним.

      Що відомо про катастрофу MH17 в українському небі?Літак належав авіакомпанії Malaysia Airlines і виконував рейс з нідерландського Амстердама до Куала-Лумпур у Малайзії. Збили його бойовики поблизу Тореза 17 липня 2014 року.

      Внаслідок катастрофи загинули усі пасажири та члени екіпажу літака: 298 людей.

      Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів встановила, що авіасудно збили за допомогою ракети BUK TELAR з комплексу "Бук". Сам цей комплекс належить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії Росії, що базується у Курську.

      Відповідальною за цей інцидент вважають Росію. Такої думки офіційно дотримується Україна, Австралія, Нідерланди та США. Натомість Кремль традиційно відкидає усі обвинувачення.

      Бук
      Що відомо про катастрофу MH17 / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України СБУ Новини Донецька MH17 ЗМІ Нідерланди
      Джерело: 24 канал
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