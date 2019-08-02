12:30
2 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Металевий батько Лукашенко. Магічний суперник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:50, 1 серпня
      Вєсті.UA: Ляшко вийшов на тропу війни. "Слуга народу" буде їздити на велосипеді
      Вєсті.UA
      20:00, 1 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Олексій Чибісов
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Олексій Чибісов

      Лох не вимре: як у "ДНР" та "ЛНР" наживаються на бажаючих стати росіянами

      300
      Чому російські паспорти на Донбасі – лише міф
      Чому російські паспорти на Донбасі – лише міф / MYLAW

      Запущений кілька місяців тому Путіним лохотрон у вигляді неіснуючої роздачі паспортів у квазіреспубліках ніяк не може скінчитися.

      Жителі "ДНР" та "ЛНР", яких росіяни постійно дурять, обіцяючи покращення, продовжують вирити у те, що колись отримають російський паспорт. При цьому жаданий документ нікому з простих смертних не дали, хоча ситуація нагадує 2014 рік, коли кожен житель Донбасу "мав чоловіка знайомої, який повернувся з Майдану наркоманом". У кого тільки не спитаєш, відповідь одна: "мені паспорт не дали, але жінка знає жінку, в якої син отримав".

      Читайте також: Роздача паспортів та псевдоперемир'я: яку "багатоходівку" запланував Путін проти України

      І хоча в ситуації вже давно треба було розібратися, зрозуміти, що ніяких подачок від окупантів вони не отримають, мешканцям "дири" не до того. Вони вперто вірять, тим паче, адміністрація терористів постійно підігріває інтерес, розповідаючи з телеканалів про те, як йдуть справи із роздачею паспортів.

      От і чекають люди манни небесної, годинами стоять у чергах для того, щоб взяти талончик на впроваджену "владою" електронну чергу для подачі документів, б'ються за право першими пройти до нотаріусів для завірення копій документів.

      З нотаріусами, до речі, виходить цікава історія. Отримати печатку "копія вірна" на лише один паспорт коштує близько 500-700 рублів. А для подачі документів на отримання російського паспорта треба ще й свідоцтво про народження, документи про шлюб, зміну прізвища тощо. Тільки зібрати пакет паперів для юридично нікчемної російської книжечки, яку ніколи не отримають, коштує десь 2-3 тисячі рублів. І тільки за "офіційними даними" в "ЛНР" нотаріуси з 24 квітня завірили документи 20 тисяч осіб. Це близько  60 мільйонів рублів, які були зібрані з довірливих "еленерівців". Ба більше, кожному з них кажуть, що чим більше документів подаси, тим вищі шанси на отримання громадянства. І це тільки за роботу нотаріусів, а ще ж є обов'язкові так звані "державні збори" 1 – 1,5 тисяч рублів.

      Словом, одурманених жителів "Новоросії" роздягають до нитки, а вони самі радіють, адже вірять, що незабаром стануть не просто "громадянами "ЛДНР", а "росіянами".

      Важливо: Халатність чи державна зрада: бойовики отримали дані секретних співробітників СБУ

      blog_ava
      Будівництво "Північного потоку-2" під загрозою зриву? Що пишуть про ситуацію західні ЗМІ
      сьогодні
      11433
      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини України Новини політики Російські паспорти на Донбасі Окуповані території Публікації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Лох не вимре: як у "ДНР" та "ЛНР" наживаються на бажаючих стати росіянами
      сьогодні , 12:00 Лох не вимре: як у "ДНР" та "ЛНР" наживаються на бажаючих стати росіянами
      Олексій Чибісов 299
      Скільки будуть заробляти нові нардепи: інфографіка
      сьогодні , 11:20 Скільки будуть заробляти нові нардепи: інфографіка
      Яніна Ткачук 5840
      Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      сьогодні , 10:00 Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      1212
      Будівництво "Північного потоку-2" під загрозою зриву? Що пишуть про ситуацію західні ЗМІ
      сьогодні , 10:03 Будівництво "Північного потоку-2" під загрозою зриву? Що пишуть про ситуацію західні ЗМІ
      Світлана Попова 11432
      Путін вбиває авіаударами і брехнею, – Bild викриває пропаганду Росії
      сьогодні , 08:50 Путін вбиває авіаударами і брехнею, – Bild викриває пропаганду Росії
      Світові Медіа 1582
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук