Лох не вимре: як у "ДНР" та "ЛНР" наживаються на бажаючих стати росіянами

Запущений кілька місяців тому Путіним лохотрон у вигляді неіснуючої роздачі паспортів у квазіреспубліках ніяк не може скінчитися.

Жителі "ДНР" та "ЛНР", яких росіяни постійно дурять, обіцяючи покращення, продовжують вирити у те, що колись отримають російський паспорт. При цьому жаданий документ нікому з простих смертних не дали, хоча ситуація нагадує 2014 рік, коли кожен житель Донбасу "мав чоловіка знайомої, який повернувся з Майдану наркоманом". У кого тільки не спитаєш, відповідь одна: "мені паспорт не дали, але жінка знає жінку, в якої син отримав".

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І хоча в ситуації вже давно треба було розібратися, зрозуміти, що ніяких подачок від окупантів вони не отримають, мешканцям "дири" не до того. Вони вперто вірять, тим паче, адміністрація терористів постійно підігріває інтерес, розповідаючи з телеканалів про те, як йдуть справи із роздачею паспортів.

От і чекають люди манни небесної, годинами стоять у чергах для того, щоб взяти талончик на впроваджену "владою" електронну чергу для подачі документів, б'ються за право першими пройти до нотаріусів для завірення копій документів.

З нотаріусами, до речі, виходить цікава історія. Отримати печатку "копія вірна" на лише один паспорт коштує близько 500-700 рублів. А для подачі документів на отримання російського паспорта треба ще й свідоцтво про народження, документи про шлюб, зміну прізвища тощо. Тільки зібрати пакет паперів для юридично нікчемної російської книжечки, яку ніколи не отримають, коштує десь 2-3 тисячі рублів. І тільки за "офіційними даними" в "ЛНР" нотаріуси з 24 квітня завірили документи 20 тисяч осіб. Це близько 60 мільйонів рублів, які були зібрані з довірливих "еленерівців". Ба більше, кожному з них кажуть, що чим більше документів подаси, тим вищі шанси на отримання громадянства. І це тільки за роботу нотаріусів, а ще ж є обов'язкові так звані "державні збори" 1 – 1,5 тисяч рублів.

Словом, одурманених жителів "Новоросії" роздягають до нитки, а вони самі радіють, адже вірять, що незабаром стануть не просто "громадянами "ЛДНР", а "росіянами".

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