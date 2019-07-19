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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Олексій Чибісов

      Роздача паспортів та псевдоперемир'я: яку "багатоходівку" запланував Путін проти України

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      Справжні плани Москви – посилити гібридну агресію
      Справжні плани Москви – посилити гібридну агресію / bigmir.net

      У середу представники країни-терориста та маріонетки Кремля немовби зголосилися припинити обстріли на Донбасі. Дата чергового перемир'я співпала із закінченням виборчого процесу у Раду 9-го скликання, що й не дивно.

      То ж, чи зможуть путінські найманці насправді припинити активні бойові дії? Це питання хвилює, мабуть, всіх українців. І відповідь на нього проста: якщо на виборах отримають перемогу проросійські сили, а це, судячи з усього, не виключено, буде встановлене перемир'я. Принаймні на якийсь час, доки у Кремлі не дійдуть згоди, яким чином продовжувати захоплювати Україну. Це здебільшого залежить від кулуарних договорняків між нашими політиками та росіянами.

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      Ситуація на фронті може стабілізуватися, звісно, зовсім не через гуманність росіян, а через перехід до більш активних дій у напрямку політичної агресії. Цілком можливо й те, що заради прискорення домовленостей між новою українською владою та Путіним, росіяни на фронті навпаки на маленький проміжок часу активізуються та покажуть Зе!команді, на що вони здатні. Ефект від багатьох загиблих на фронті воїнів може бути серйозним важелем спонукання офіційного Києва до миру на умовах РФ.

      Більше того, так чи інакше у подальших планах терориста номер один показові дії на деескалацію військового конфлікту, адже спроби всіляких медведчуківських представників так чи інакше пробитися до влади у вигляді міністрів цілком прогнозовані. А показово домовлятися про мир "не з Путіним", а з Пушиліним та Пасічником ватні регіонали стовідсотково будуть. І до моменту провалу спроби політичного реваншу "ригів" Росія дотримуватиметься перемир'я. Аби лише довести, що всі п'ять років "йшла громадянська війна", а "роздмухував її Порошенко".

      Насправді ж, про справжні плани Москви посилити саме гібридну агресію свідчить підписання указу про роздачу паспортів всім бажаючим мешканцям Донецької та Луганської областей, а не "ДНР" та "ЛНР". Поширення обкатаної схеми з отримання громадянства РФ ватниками з окупованих територій є нічим іншим, як показове нехтування міжнародними нормами. Мовляв, я на все плював, а занепокоєння ні до чого не призведе.

      Більше того, охочих отримати червоний паспорт по всьому Донбасу буде чимало, а загибель будь-кого з володарів цієї книжечки означатиме додатковий привід для Путіна розгорнути серйозну війну під лозунгами "тут вбивають росіян".

      Так чи інакше, від нас не відчепляться, а майбутній прихід до влади партій із відкритими сепаратистами у списках абсолютно точно нічим гарним закінчитися не може. Просто гібридна війна на якийсь час перейде з реального фронту у політичну площину.

      Нещадна війна: Кривавий урок для Зеленського: дилетантство призводить до загибелі людей

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      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Володимир Путін Війна на Донбасі Публікації Новини Росії Окуповані території Російські паспорти на Донбасі
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