Кривавий урок для Зеленського: дилетантство призводить до загибелі людей

10 липня вся країна стала свідком трагедії, якої б могло не бути. Проте зробили свою чорну справу тотальна незграбність чиновників, попит на нові, незрозумілі порядки та безалаберність команди президента.

Це – про обстріл КрАЗу 406-Ї бригади ВМС ЗСУ на виїзді з Гранітного та про спробу зламати систему новим головою військово-цивільної адміністрації Донецької області Павлом Кириленком.

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Голова Донецької ОДА Павло Кириленко

Почнемо з того, що колишній військовий прокурор із такою біографією та зв'язками із "ДНР" взагалі не мав би очолювати регіон. Все таки в його жінки є бізнес у Донецьку, а брат працює у "МДБ" та служить окупантам вірою і правдою. Батьки, скоріш за все, теж знаходяться на підконтрольній Росії території, то ж навіть якщо повірити у патріотизм Кириленка й в те, що ним керують найкращі мотиви, ліпшого для шантажу чиновника терористами взагалі й придумати не можна.

То ж питання, яку перевірку проходив прокурор перед призначенням, яких висновків дійшли працівники СБУ, команди Зеленського та всі інші люди, які не схопили президента за руку при підписанні наказу.

Як взагалі прізвище цієї людини опинилося у списках кандидатів? Невже його відібрали анонсовані Зеленським ейчари світового рівня? Відповіді на це, судячи з усього, ми не почуємо. А от наслідки такого призначення вже є. У вигляді "двохсотого" 21-річного хлопця з Миколаєва, у вантажівку з яким потрапила керована протитанкова ракета.



Загиблий Антон Фака

Цієї трагедії взагалі могло б не бути, якби не бажання Кириленка зробити щось незвичайне – поїхати на "передок" із раптовою перевіркою. Звісно, пояснити це можна: щоб військові не білили землю під його приїзд, щоб на власні очі побачити реальне становище на лінії фронту.

Але на Донбасі йде війна. Справжня, із обстрілами, кров'ю та смертю. І це – не іграшки для чиновників, які хочуть проявити себе та зламати систему. Якби у штабі знали про наміри голови обласної військово-цивільної адміністрації, військові б щонайменше продумали маршрути для його кортежу та з'ясували б, коли можна проїхати саме цією дорогою. Це ж не складно поєднати дані про обстріли, активізацію окупантів тощо із розвідданими, аби зрозуміти, що у такий-то час їхати відносно безпечно, а у такий – ні.

Крім того, стовідсотково б врахували завантаженість маршрутів. Той клятий КрАЗ могли б просто притримати, щоб не створювати затор під час їзди нового очільника регіону. Щоб військові не перетворилися у стоячу ціль для окупантів.

Чи Кириленко не розумів, що бойовики можуть стріляти на передовій? То чому він сам приймав рішення про те, коли та де з'явитися на війні. На території, де все підпорядковується штабу ООС, а не йому.

Отже, хто відповість за загибель Андрія Фака та поранення його побратима? Звісно, безпосередньо за вбивство та теракт мають відповідати путінські бойовики. Але ж і дилетантство та халатність також мають якось каратися.

А взагалі, загибель хлопця – перший урок для президента. Кривавий, трагічний, але, на жаль, не останній.

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