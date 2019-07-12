08:52
12 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Італійці шукають скарби у Кремлі. Новий секс-символ Росії
      Вєсті Кремля
      22:02, 11 липня
      Вєсті.UA: Зеленський став екзорцистом. Прихована любов Медведчука
      Вєсті.UA
      19:21, 11 липня
      Якими статками насправді володіє Ляшко: розкішний будинок для матері та машина для дружини
      ЦРУ
      09:00, 10 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Олексій Чибісов
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Олексій Чибісов

      Кривавий урок для Зеленського: дилетантство призводить до загибелі людей

      3
      Військова вантажівка КрАЗ-5233 після обстрілу
      Військова вантажівка КрАЗ-5233 після обстрілу / Український мілітарний портал

      10 липня вся країна стала свідком трагедії, якої б могло не бути. Проте зробили свою чорну справу тотальна незграбність чиновників, попит на нові, незрозумілі порядки та безалаберність команди президента.

      Це – про обстріл КрАЗу 406-Ї бригади ВМС ЗСУ на виїзді з Гранітного та про спробу зламати систему новим головою військово-цивільної адміністрації Донецької області Павлом Кириленком.

      Важливо: Парад – це не гроші: відміна традиції як частина проросійського реваншу

      Кириленко
      Голова Донецької ОДА Павло Кириленко

      Почнемо з того, що колишній військовий прокурор із такою біографією та зв'язками із "ДНР" взагалі не мав би очолювати регіон. Все таки в його жінки є бізнес у Донецьку, а брат працює у "МДБ" та служить окупантам вірою і правдою. Батьки, скоріш за все, теж знаходяться на підконтрольній Росії території, то ж навіть якщо повірити у патріотизм Кириленка й в те, що ним керують найкращі мотиви, ліпшого для шантажу чиновника терористами взагалі й придумати не можна.

      То ж питання, яку перевірку проходив прокурор перед призначенням, яких висновків дійшли працівники СБУ, команди Зеленського та всі інші люди, які не схопили президента за руку при підписанні наказу.

      Як взагалі прізвище цієї людини опинилося у списках кандидатів? Невже його відібрали анонсовані Зеленським ейчари світового рівня? Відповіді на це, судячи з усього, ми не почуємо. А от наслідки такого призначення вже є. У вигляді "двохсотого" 21-річного хлопця з Миколаєва, у вантажівку з яким потрапила керована протитанкова ракета.

      загиблий Антон Фака
      Загиблий Антон Фака

      Цієї трагедії взагалі могло б не бути, якби не бажання Кириленка зробити щось незвичайне – поїхати на "передок" із раптовою перевіркою. Звісно, пояснити це можна: щоб військові не білили землю під його приїзд, щоб на власні очі побачити реальне становище на лінії фронту.

      Але на Донбасі йде війна. Справжня, із обстрілами, кров'ю та смертю. І це – не іграшки для чиновників, які хочуть проявити себе та зламати систему. Якби у штабі знали про наміри голови обласної військово-цивільної адміністрації, військові б щонайменше продумали маршрути для його кортежу та з'ясували б, коли можна проїхати саме цією дорогою. Це ж не складно поєднати дані про обстріли, активізацію окупантів тощо із розвідданими, аби зрозуміти, що у такий-то час їхати відносно безпечно, а у такий – ні.

      Крім того, стовідсотково б врахували завантаженість маршрутів. Той клятий КрАЗ могли б просто притримати, щоб не створювати затор під час їзди нового очільника регіону. Щоб військові не перетворилися у стоячу ціль для окупантів.

      Чи Кириленко не розумів, що бойовики можуть стріляти на передовій? То чому він сам приймав рішення про те, коли та де з'явитися на війні. На території, де все підпорядковується штабу ООС, а не йому.

      Отже, хто відповість за загибель Андрія Фака та поранення його побратима? Звісно, безпосередньо за вбивство та теракт мають відповідати путінські бойовики. Але ж і дилетантство та халатність також мають якось каратися.

      А взагалі, загибель хлопця – перший урок для президента. Кривавий, трагічний, але, на жаль, не останній.

      Провокації: "Пагаваріть" не вийде, або Росія випробовує Україну

      blog_ava
      Фото дня: зонд передав нові фото з поверхні астероїда Рюгу
      сьогодні
      1751
      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Публікації Володимир Зеленський Павло Кириленко Втрати
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Кривавий урок для Зеленського: дилетантство призводить до загибелі людей
      сьогодні , 08:50 Кривавий урок для Зеленського: дилетантство призводить до загибелі людей
      Олексій Чибісов 3
      Через які фальсифікації ще одна суддя Майдану залишилася на посаді
      11 липня , 23:22 Через які фальсифікації ще одна суддя Майдану залишилася на посаді
      Ірина Шиба 248
      "Мне сердце вырвали, понимаешь?"
      11 липня , 22:00 "Мне сердце вырвали, понимаешь?"
      Повернись живим 1329
      Незабутній відпочинок у Болгарії: 5 місць, які необхідно побачити
      11 липня , 21:00 Незабутній відпочинок у Болгарії: 5 місць, які необхідно побачити
      Юлія Гілей 649
      Пам'ятка для виборця: необхідні документи і як проголосувати
      11 липня , 20:30 Пам'ятка для виборця: необхідні документи і як проголосувати
      617
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук