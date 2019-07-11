Парад – це не гроші: відміна традиції як частина проросійського реваншу

Рішення Зеленського відмовитись від проведення параду до Дня Незалежності призвело до широкого обговорення у соцмережах серед тих, хто ще не втомився від війни.

Регіонали у списках "Слуги народу", відмови саджати терористів та постійні спроби підіграти росіянам, як і відмова проводити марш Хрещатиком – все це цілком вкладається у поняття реваншу.

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Як би не намагався президент пояснити своє рішення економією коштів, при розтратах сотень мільйонів на переїзд власного офісу, де погані аура та Wi-Fi, в нього нічого путнього вийти не може. Багатьом в Україні цей парад взагалі не потрібен. На відміну від держави.

Щоб зрозуміти, наскільки колаборанти ненавидять наші війська, а росіяни цю емоцію підігрівають, достатньо згадати теракт із підривом гранати на День Незалежності, коли з автівки боєприпас кинули у родичів Героя України.

Вату викручує від мужніх воїнів, які ламають їм "русский мир" у Києві. А от патріоти відчувають не просто гордість за державу, що відчайдушно бореться за існування, але й розуміють, заради чого допомагають, воюють та протидіють терористам. І економія тут ні до чого. Парад – це не гроші. Це гідність та гордість народу за бійців, армії – за націю.

Він обов'язково пройде, як би не намагалися деякі діячі цьому завадити. І, чесно кажучи, дуже хочеться, щоб президент все зрозумів, але не втручався та не віддавав наказ про його проведення. Після такої витівки надто багато людей не бажає бачити, як верховний головнокомандувач приймає парад. Навіть за умови надання всім військовим премій. Які, до речі, зовсім не можуть бути великими. Якщо хоча б приблизно підрахувати, з виділених Зеленським трьох сотень мільйонів кожен з бійців отримає десь 400-600 гривень. І це, звісно, добре, але варто було б не плювати ветеранам в очі. Це саме, до речі, можна сказати й Петру Порошенко, який, хоча й зробив дуже багато для ЗСУ, припустився й помилок, коли роздавав нагороди своїм соратникам.

Що ж стосується запланованого суспільного параду, то було б надкруто, якщо його зроблять не за знайдені Гройсманом бюджетні гроші, а за закинуті народом фінанси. Це ще раз доведе, що Україна здатна мобілізуватися та сама зробити будь-що. Та й емоцій від такого дійства і у військових, і в громадян, буде набагато більше, аніж в організованого швидкоруч, але на державному рівні.

P.S. Залишається лише сподіватися, щоб жодна партія не припхається на парад зі своєю символікою, лише з українськими прапорами.

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