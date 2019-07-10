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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський скасував парад до Дня Незалежності: як зміняться рейтинги "Слуги народу"

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      Зеленський скасував парад до Дня Незалежності
      Зеленський скасував парад до Дня Незалежності / Getty Images

      Володимир Зеленський скасував військовий парад до Дня Незалежності. Однак чимало українців розкритикували таку ідею президента. Чи зміняться після цього рейтинги "Слуги народу" – в ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Олексій Мінаков.

      За словами експерта, заяву президента треба розглядати у контексті передвиборчої кампанії. Адже нині партія "Слуга народу" активно бореться за електорат, який підтримує партію "Опозиційна платформа – За життя".

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      "Слуга народу" активно бореться зараз за цей електорат. Тобто партія демонструє – ми хочемо миру, не потрібно нам військові паради, не потрібна мілітаризація, ми йдемо до встановлення діалогу з Росією", – сказав Мінаков.

      Він сказав, що рейтинги "Слуги народу" перед виборами корінним чином не зміняться, бо "медовий місяць" з виборцями і високий рівень довіри до Зеленського.

      Історія зі скасуванням параду відлякує насамперед україноцентричний патріотично налаштований електорат, який і так збирався голосувати за "Європейську солідарність" чи інші політичні сили,
      – пояснив гість студії.

      Мінаков наголосив, що Володимир Зеленський мав право скасовувати парад. Однак вважає, що він не є марною тратою грошей.

      "Адже в нас війна, і людям треба нагадувати хоча б раз в рік, як в нас забезпечується ціна незалежності, що треба подякувати армії, що це є запорукою нашого спокійного сну", – наголосив політолог.

      Парад у 2018 році з нагоди 27-ї річниці Незалежності України та 100-ї річниці відродження Української державності мав назву "Марш нової армії". У ньому взяли участь понад 4,5 тисячі військовослужбовців та 250 одиниць військової техніки.

      Що запропонував Володимир Зеленський замість параду? Зеленський вважає, що щорічні паради до Дня Незалежності є "помпезними і недешевими". Через це хоче виділити 300 мільйонів гривень на премії українським військовим. Однак глава держави запевнив, що святкування Дня Незалежності все ж відбудеться, однак, в іншому форматі. 

       
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Гроші Слуга народу Парламентські вибори 2019 Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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