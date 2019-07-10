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      Гройсман пропонує знайти гроші на парад до Дня Незалежності

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      Прем'єр доручив Мінфіну знайти кошти на проведення військового параду на День незалежності
      Прем'єр доручив Мінфіну знайти кошти на проведення військового параду на День незалежності / 24 канал

      Володимир Гройсман підтримує ініціативу президента Володимира Зеленського про виділення 300 мільйонів гривень на премії військовим, однак проведення параду також вважає необхідним.

      Тому Міністерство фінансів України отримало доручення переглянути кошторис проведення військового параду та знайти джерела фінансування, відповідне доручення прем'єр-міністр дав главі відомства Оксані Маркаровій під час засідання уряду 10 липня.

      Як реагують українці: Парад – це не просто танчики покатати: як на ідею Зеленського скасувати парад реагують у мережі

      Гройсман наголосив, що рішення Зеленського виділити 300 мільйонів українським воїнам є "абсолютно правильним" і це його підтримує.  Водночас прем'єр відзначив, що Україна повинна провести парад до Дня Незалежності.

      Цей парад має бути парадом гордості, доблесті, гідності нашого українського народу, держави. І вважаю, що під час цього параду мільйони українців зможуть засвідчити свою шану та повагу до наших герої,
      – наголосив він.

      Прем'єр також зазначив, що профінансувати проведення параду мають не за рахунок соціальних виплат, а за рахунок інших джерел. При цьому Гройсман додав, що має "думки про джерела фінансування параду".

      Мінфін проведе аналіз – і після цього уряд надасть пропозиції щодо фінансування параду президенту Володимиру Зеленському, який і має ухвалити остаточне рішення.

      Що запропнував Володимир Зеленський замість параду?

      Глава дежави хоче виділити 300 мільйонів гривень на премії українським військовим. Володимир Зеленський назвав щорічний парад на День Незалежності "помпезним і недешевим". Водночас Зеленський запевнив, що святкування Дня Незалежності відбудеться – однак у новому форматі.

      Тим часом на сайті президента України 9 липня з'явилася петиція з вимогою до глави держави Володимира Зеленському провести в День Незалежності військовий парад у Києві. Автор петиції Мирон Дмитрик аргументував своє звернення тим, що під час військової агресії Росії українські військові заслуговують на увагу і пошану.

      Минулорічний парад з нагоди 27-ї річниці Незалежності України та 100-ї річниці відродження Української державності мав назву "Марш нової армії". У ньому взяли участь понад 4,5 тисячі військовослужбовців та 250 одиниць військової техніки.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України Гроші День Незалежності
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