Парад – це не просто танчики покатати: як на ідею Зеленського скасувати парад реагують у мережі

На пропозицію Зеленського скасувати парад до Дня Незалежності бурхливо зреагували в соцмережах / Колаж 24 канал

Пропозиція президента Володимира Зеленського не проводити парад на День Незалежності України спровокувала справжню дискусію в мережі. Користувачі виступають як за, так і проти такої ініціативи глави держави. Проте більшість усе таки критикують пропозицію.