Парад – це не просто танчики покатати: як на ідею Зеленського скасувати парад реагують у мережі
Пропозиція президента Володимира Зеленського не проводити парад на День Незалежності України спровокувала справжню дискусію в мережі. Користувачі виступають як за, так і проти такої ініціативи глави держави. Проте більшість усе таки критикують пропозицію.
Зеленський запропонував замість параду виділити 300 мільйонів гривень на премії українським військовим.
Дивіться фото і відео з військового параду до Дня Незалежності 2018
"Парад на хліб не намажеш", – зреагувала на таку ідею президента Twitter-користувачка Kira Specter.
У нас парад – не танчики покатати, а сказати "спасибі" тим, хто наші дупи п'ятий рік захищає. Це не питання грошей взагалі,
– вважає Twitter-користувач ahoutora.
Джерело: 24 канал
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