Параду на День Незалежності не буде, – Зеленський 18:28, сьогодні 79 Читать новость на русском Президент України Володимир Зеленський запропонував не проводити дорогий і помпезний парад на День Незалежності. Натомість хоче виділити 300 мільйонів гривень на премії українським військовим. Новина доповнюється... День народження Януковича: найепічніші ляпи президента-втікача сьогодні 7145 Теги: Новини України Новини політики Коментарі powered by lun.ua Новини за сьогодні Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter Вибір редакції Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси сьогодні , 18:01 Суд виправдав Геннадія Труханова сьогодні , 17:27 За вами стежать: веб-камери ноутбуків Apple виявились вразливими до злому сьогодні , 16:02 Коментарі Публікації сьогодні , 18:30 Скандальні історії з лайкою політиків: чи потрібен Україні закон про дематюкацію Тетяна Мартинюк 8 сьогодні , 18:28 Хто такий Труханов: скандальні факти про мера Одеси Соломія Ніколайчук 6443 1 липня , 16:00 Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу? 678 сьогодні , 18:01 Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси Інна Жолобович 14591 сьогодні , 17:32 Найдивовижніші парламенти, які обов'язково має побачити кожен Юлія Гілей 668