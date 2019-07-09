Зеленський назвав термін, коли очікує завершення війни на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що кривава російсько-українська війна на Донбасі завершиться вже через рік.

Про це український гарант заявив під час спільної з президентом Європейської Ради Дональдом Туском і президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером прес-конференції в Києві.

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Ми запропонували, щоб "Мінськ" продовжився і щоб ми вирішили питання припинення вогню, і хочеться, щоб найближчим часом ми зупинили цю війну... Я дуже хочу надіятись, що за рік у нас вже не буде цієї війни,

– наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що війна на Донбасі принесла чимало лиха Україні. Але, повернути мир в країну можливо єдиною "зброєю" – дипломатією.

Президент також запропонував предстаникам країн, які голосували за повернення Росії у ПАРЄ, відвідати окупований Донбас, аби пересвідчитися в агресії Кремля.

За словами Зеленського, ЄС також має зберігати та продовжувати усі санкції проти Москви доти, поки вона повністю не виконає мінські домовленості по Донбасу та не поверне Україні окуповані території.

Що каже Зеленський про Росію-агресора і Путіна?Під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, аби припинити війну на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США.



23 травня український президент публічно назвав Російську Федерацію агресором. Він додав, що під час ймовірної зустрічі з Путіним нагадає йому, кому насправді належать Крим і Донбас. Гарант впевнений, що Україна не втратила Крим назавжди, і сподівається, що півострів незабаром повернеться.



Вже на зустрічах з лідерами ЄС і НАТО у Брюсселі український президент закликав світ посилити міжнародні санкції проти Росії через її агресію та закликати Кремль негайно звільнити українських полонених.