Зеленський зробив підсумкову заяву про саміт Україна – ЄС

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час 21-го саміту Україна – Європейський союз, він обговорив зі світовими лідерами підтримку України, боротьбу з корупцією та продовження санкцій проти Росії.

Про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з президентом Ради Європи Дональдом Туском та головою Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером.

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За його словами, сьогоднішня зустріч у Києві – це зустріч партнерів та друзів, які поділяють спільні демократичні цінності.

Починаючи з 1997 року, це вже 21 саміт загалом, але перший для мене особисто. Кажуть, що новачкам щастить. Я і моя команда налаштовані діяти швидко і дуже ефективно. Отже, можливо, 22 саміт нам і не знадобиться, бо Україна вже буде невід'ємною частиною Європи,

– сказав президент.

Він розповів, що на зустрічі з європейськими лідерами обговорив підсумки відносин між Україною та ЄС, але більшість часу вони обговорювали плани і пріоритети на майбутнє.

"Це майбутнє не можливе, без миру в Україні. Вчора ми з президентом Туском були разом у Станиці Луганській. Шкода, що разом з нами там не були делегації деяких країн з ПАРЄ. Я впевнений, це їм було би дуже корисно", – додав він.

Президент згадав і про повернення Росії у ПАРЄ. Зокрема, він запросив предстаників країн, які голосували за її повернення, відвідати окуповані території Донбасу.

Якщо у кого раптом виникають сумнівні запитання або сумніви щодо продовження санкцій – усіх запрошую на Донбас, подивитися, скільки лиха нам принесла війна. І цю війну ми хочемо зупинити. І хочемо повернути мир в Україну. Але це можливо зробити єдиною "зброєю" – це дипломатія,

– додав він.

Окрім того, президент розповів, що позиція ЄС щодо поведінки Росії залишається чіткою та незмінною. Тому, Євросоюз продовжить секторальні та "кримські" санкції проти Росії-агресора.

"Я радий був сьогодні почути від наших європейських друзів, що їхня позиція щодо поведінки РФ залишається чіткою і незмінною. Секторальні та "кримські" санкції буде продовжено на наступні 12 і 6 місяців відповідно", – сказав він.

Спільний брифінг Зеленського, Туска та Юнкера: відео

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