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      На саміті Україна – ЄС підписані 5 документів про співпрацю: про що вони

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      Саміт Україна – ЄС 8 липня 2019 в Киві: підписані 5 документів
      Дональд Туск, Володимир Зеленський і Жан-Клод-Юнкер на спільній зустрічі в рамках саміту Україна – ЄС / прес-служба президента

      П’ять угод про співпрацю з Євросоюзом підписала українська сторона на спільному саміті. Мовиться про угоди, що передбачають фінансування: другої фази проекту U-LEAD, заходу "Антикорупційна ініціатива – друга фаза", "Підтримка громадянського суспільства та культури", "Підтримка ЄС для Сходу України" і "Програма технічної співпраці 2019 року".

      Про підписання цих документів з боку Києва та Брюсселя повідомили під час спільного брифінгу глави держави Володимира Зеленського, а також президента Ради Європи Дональда Туска та голови Європейської комісії Жана-Клода Юнкера.

      Дивіться також: Зеленський зробив підсумкову заяву про саміт Україна – ЄС

      Так, проект U-LEAD передбачає залучення допомоги ЄС для стимулювання реалізації реформи децентралізації. Передбачається, що загальний внесок ЄС в рамках угоди складе 40 мільйонів євро.

      Крім того, сторони підписали угоду про фінансування другої фази "Антикорупційної ініціативи" із загальним бюджетом 22,9 мільйона євро. Проект спрямований, зокрема, на посилення незалежності, ефективності та стійкості антикорупційних установ.

      Ще одне підписана угода – з підтримки громадянського суспільства та культури – передбачає залучення фінансування ЄС в розмірі 10 мільйонів євро для підвищення можливостей організацій громадянського суспільства та установ культури.

      Сторони також підписали додаткову угоду про внесення змін до Угоди про фінансування програми підтримки ЄС для Сходу України на виділення додаткових 10 мільйонів євро. Так, допомога буде спрямована на забезпечення поліпшення доступу до адміністративних і соціальних послуг для переселенців, в тому числі в зоні, прилеглій до лінії зіткнення.

      "Програма технічної співпраці 2019 року" спрямована на підтримку України в реалізації ключових реформ та імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Мовиться про частину, що стосується зони вільної торгівлі у сферах сільського господарства, навколишнього середовища, енергетики, державних закупівель, ділового та інвестиційного клімату, торгівлі, сфері трудових відносин. Загальний внесок ЄС у рамках документа становить 44 мільйони євро.

      Що відомо про саміт Україна – ЄС у Києві? 21 саміт Україна – ЄС пройшов 8 липня у Києві. Серед високопоставлених гостей – президент Ради Європи Дональд Туск і голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

      Під час саміту президент Зеленський разом з Туском і Юнкером обговорили безпекові питання, а також стан імплементації положень угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом тощо.

      Окрім того, Дональд Туск, який скоро піде зі своєї посади, пообіцяв у майбутньому підтримувати Україну та сказав, що пишається тим, що мав змогу працювати у контексті спільних інтересів.

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      Теги: Новини України Новини політики Саміт Україна – ЄС Дональд Туск Володимир Зеленський Євросоюз Жан-Клод Юнкер
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