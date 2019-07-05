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      Україна отримає від ЄС понад 80 мільйонів євро: на що передбачено ці гроші

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      ЄС має надати фінансову підтримку України на загальну суму 86,9 мільйона євро
      ЄС має надати фінансову підтримку України на загальну суму 86,9 мільйона євро / Колаж 24 канал

      Кабінет міністрів схвалив чотири проекти угод між Україною та Європейським Союзом щодо залучення додаткових коштів на розвиток соціальної та економічної сфери. Згідно з документами, фінансова підтримка України з боку ЄС становитиме загалом 86,9 мільйона євро.

      Як мовиться на сайті українського уряду, ці гроші підуть на:

      – відновлення Східних регіонів України;

      – впровадження необхідних реформ,

      – заходи боротьби з корупцією,

      – підтримку громадянського суспільства та культури.

      Зверніть увагу! Саміт Україна – ЄС: хто приїде та про що говоритимуть

      Додаткова угода про збільшення фінансування заходу "Підтримка ЄС для Сходу України"

      Відповідно до проекту Додаткової угоди про збільшення фінансування заходу "Підтримка ЄС для Сходу України", Європейська комісія збільшить фінансування своєї підтримки на 10 мільйонів євро. Відтак, після підписання цієї угоди, обсяг допомоги ЄС становитиме 60 мільйонів євро.

      Ці гроші буде залучено на соціальне та економічне відновлення Луганської та Донецької областей, а також регіонів, що межують з Азовським морем, зокрема на частину Запорізької області.

      Крім того, у межах цієї угоди допомога спрямовуватиметься на:

      – покращення врядування, місцевого розвитку та надання послуг;

      – стимулювання зайнятості та економічного зростання шляхом надання допомоги для розвитку мікро-, малих та середніх підприємств;

      – зміцнення соціальної єдності та примирення через заохочення громадських ініціатив;

      – підтримку секторальних реформ та структурних змін у сфері охорони здоров'я, освіти та критичної інфраструктури.

      Зауважимо, що укладання додаткової угоди не потребуватиме витрат з державного або місцевого бюджетів України.

      Угода про фінансування заходу "Програма технічного співробітництва 2019 рік"

      Також український уряд схвалив угоду про фінансування заходу "Програма технічного співробітництва 2019 рік". Згідно з нею, Єврокомісія надасть фінансування у розмірі 44 мільйонів євро для реалізації ключових реформ в Україні.

      Ці гроші має бути направлено на реформування:

      – сільського господарства,

      – енергетики,

      – державних закупівель,

      – навколишнього середовища,

      – торгівлі.

      Водночас документ створить передумови для впровадження програми технічного співробітництва між Україною та ЄС.

      Проект угоди "Про підтримку громадянського суспільства та культури"

      Відповідно до затвердженого проекту угоди "Про підтримку громадянського суспільства та культури", ЄС надасть допомогу Україні у розмірі 10 мільйонів євро для розвитку:

      – закладів культури,

      – залучення громадськості до участі у формуванні політики;

      – загального процесу реформування України.

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      Проект угоди про фінансування "Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні – фаза II"

      Крім того, Кабінет Міністрів України схвалив проект угоди про фінансування "Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні – фаза II". Згідно з нею, Україна отримає фінансову допомогу від ЄС на суму у 22,9 мільйона євро задля зменшення рівня корупції. Допомогу від ЄС офіційний Київ має спрямувати на:

      – посилення незалежності та ефективності антикорупційних установ,

      – покращення управління та прозорості на місцевому рівні.

      Тепер після рішення Кабміну усі вищезазначені угоди має підписати перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів.

      Це вже не перша фінансова допомога Україні з боку Євросоюзу. Зокрема, у середині червня у межах програми підтримки управління державними фінансами ЄС виділив 29,5 мільйона євро. Ці гроші має бути спрямовано на підтримку податкової та митної реформ в Україні. Загальний бюджет програми становить 55 мільйонів євро, а завершення реалізації її заходів очікують у 2022 році.

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      Теги: Новини України Євросоюз Європейська комісія Кабінет Міністрів України Гроші Реформи
      Джерело: 24 канал
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