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      Україна отримає від Євросоюзу 29,5 мільйона євро на підтримку податкової та митної реформ

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      ЄС надасть Україні 29,5 мільйона євро
      ЄС надасть Україні 29,5 мільйона євро / Фото з відкритих джерел

      ЄС виділив фінансування в рамках реалізації третьої і четвертої складової програми підтримки управління державними фінансами EU4PFM. Гроші буде спрямовано на експертний супровід податкової та митної реформ в Україні.

      У Міністерстві фінансів України зазначили, що програму EU4PFM втілюють Центральне агентство з управління проектами (CPMA, Литва), Представництво Європейського Союзу в Україні, Міністерство фінансів України, Державна фіскальна служба та Державна податкова служба.

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      Програма передбачає роботу ключових експертів із залученням інших українських та європейських фахівців. При цьому 17 мільйонів євро із загальної суми – це IT-фонд. На втілення компонентів програми Євросоюз виділяє 29,5 мільйона євро. Загальний бюджет програми становить 55 мільйонів євро, а завершення реалізації її заходів очікується у 2022 році.

      В рамках реалізації цієї програми в Україні буде створено постійний офіс в якому працюватимуть більшість експертів. Частина експертів працюватиме у Вільнюсі. Серед іншого вони займатимуться розробкою ІТ-стратегії та HR-стратегію, що є важливим для збільшення спроможності та ефективності інституцій залучених в управління державними фінансами.

      Перший етап програми передбачає реалізацію кількох проектів з оптимізації бізнес-процесів адміністрування податків. Зокрема податку на додану вартість і податку на прибуток.

      Головною метою проекту EU4PFM є наближення митного законодавства України до законодавства ЄС, удосконалення митного адміністрування для протидії ухиленню від сплати податків та сприяння торгівлі.

      У ДФС наголосили, що допомога міжнародних експертів у рамках цієї програми дозволить якісно покращити процедури на митниці, а також впровадити нові методи роботи.

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      Теги: Новини України Гроші Євросоюз Міністерство фінансів України Державна митна служба Державна податкова служба
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