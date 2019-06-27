Євросоюз продовжив санкції проти Росії через агресію в Україні

Європейський Союз офіційно продовжив економічні санкції проти Росії через агресію в Україні, зокрема – невиконання мінських домовленостей. Обмеження діятимуть щонайменше півроку – до 31 січня 2020 року.

Відповідне рішення 27 червня ухвалила Рада ЄС. Економічні санкції проти РФ стосуються фінансового, енергетичного, оборонного секторів і товарів подвійного призначення.

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27 червня 2019 року Рада продовжила до 31 січня 2020 року економічні санкції, спрямовані проти специфічних секторів російської економіки,

– йдеться у рішенні ЄС.

Рішення про збереження антиросійських санкцій Євросоюз ухвалив на основі інформації про стан реалізації Мінських угод, яку канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон представили Єврораді 20-21 червня 2019 року.

"Після цього Європейська Рада закликала до термінового відновлення переговорних зусиль з метою імплементації Мінських угод і заходів, спрямованих на відновлення довіри між сторонами. У цьому контексті лідери ЄС одностайно погодилися зберегти економічні санкції проти Росії", – додали у ЄС.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії?

Коли вперше були введені санкції ЄС проти Росії? Вперше Євросоюз ввів санкції проти Кремля у 2014 році через агресію в Криму і на Донбасі. З того часу, обмеження постійно продовжувалися через небажання Москви почати деескалацію ситуації та відмову повертати окупований півострів Україні.

Хто потрапив у список санкцій ЄС? Понад 200 громадян РФ і організацій, що займаються різною діяльністю в окупованому Криму і в так званих невизнаних республіках "ДНР" та "ЛНР".

Економічні санкції ЄС включають: обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських державних банків та їх дочірніх структур, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній; заборона на торгівлю зброєю (імпорт і експорт); заборона на поставки в Росію товарів подвійного призначення для потреб ЗС РФ; обмеження доступу РФ до стратегічних технологій та послуг в області нафтовидобутку.

Скільки втратила РФ через санкції? Накопичені втрати від санкцій проти Москви становлять до 5% ВВП РФ, а це приблизно 50 мільярдів доларів.

Коли санкції проти Росії можуть зняти? Як тільки Кремль припинить свою агресію в Україні, забере з окупованих територій своїх військових та всю зброю, яку туди перекидають протягом 5 років. Також Москва має повернути незаконно анексований український півострів Крим та звільнити усіх політв'язнів, яких незаконно утримують у Росії.