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      Дональд Туск звернувся до Росії через Україну: що вимагає

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      Дональд Туск закликав Росію звільнити усіх полонених українців
      Дональд Туск закликав Росію звільнити усіх полонених українців / Getty Images

      Війна на Донбасі повинна мати мирне вирішення, яке поважає територіальну цілісність та суверенітет України. Росія повинна скористатися своїм впливом на сепаратистів, щоб досягнути цього.

      Так само Росія повинна звільнити усіх незаконно ув'язнених українців, заявив голова Європейської Ради Дональд Туск під час спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським та Жан-Клодом Юнкером за підсумками саміту Україна – ЄС.

      Важливо: Зеленський зробив підсумкову заяву про саміт Україна – ЄС

      "Саміт Україна – ЄС – це ще одна ознака вдосконалення наших відносин. Наше партнерство побудоване на угоді про асоціацію, яка є найбільшою всебічною угодою, що коли-небудь ЄС підписував з будь-якою країною. Це основа нашої політичної асоціації та економічної інтеграції", – наголосив голова Європейської Ради.

      Він підкреслив, що сьогодні з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером та Президентом України Володимиром Зеленським відбулося обговорення того, як краще повністю використати потенціал цієї угоди заради громадян та бізнесу.

      Я хотів би ще раз підтвердити, що ЄС і далі неухильно підтримує територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію Криму і Севастополя Росією,
      – запевнив Дональд Туск.

      До слова: Віце-прем'єрку з питань євроінтеграції не включили до списків на саміт Україна-ЄС

      Він також зазначив, що Європейський Союз одностайно підтримав продовження санкцій проти Росії ще на півроку.

      Санкції залишаться доти, доки не будуть повністю виконані Мінські угоди. Європейська Рада так само закликала Росію звільнити 24 затриманих українських військових і забезпечити безперешкодний прохід по Азовському морю,
      – наголосив політик.

      Крім того, голова Європейської Ради запевнив, що ЄС готовий далі підтримувати Мінські угоди, які, зокрема, включають невизнання російських паспортів, мешканцям окупованих територій.

      Цікаво: На саміті Україна – ЄС підписані 5 документів про співпрацю: про що вони

      "Я відвідав Схід України для того, щоб на власні очі побачити ситуацію там. Зрозуміло, що Мінські угоди зараз повинні бути дотримані усіма сторонами. Росія має особливу відповідальність. сьогодні ми підтверджуємо підтримку дипломатичним зусиллям у межах Мінського формату для того, щоб знайти мирне вирішення, яке б поважало територіальну цілісність і суверенітет України", – сказав Дональд Туск.

      Він розповів, як, відвідуючи Донбас, він побачив присутність військових сил поблизу Станиці Луганської, де нещодавно відбулось розведення сил.

      Кроки, до яких ми вдаємось, зараз повинні посилитись. Росія повинна скористатися своїм впливом на сепаратистів, щоб зробити це можливим. Зараз я хотів би поновити свої заклики до Росії, щоб вони звільнили усіх незаконно утримуваних українців,
      – резюмував голова Європейської Ради. 

      Спільна прес-конференція Туска, Зеленського і Юнкера

       

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      Теги: Новини України Новини політики
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