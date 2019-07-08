Віце-прем'єрку з питань євроінтеграції не включили до списків на саміт Україна-ЄС
Українській віце-прем'єрці Іванні Климпуш-Цинцадзе, що відповідає за європейську та євроатлантичну інтеграцію, заборонили прохід на саміт Україна-ЄС. Зі слів держслужбовиці, її виключили зі списків за консультацією Володимира Гройсмана.
Іванну Климпуш-Цинцадзе не знайшли у переліку учасників зустрічі, хоча вона одна з головних держслужбовців з питань євроінтеграції й представники ЄС очікували її участі, передає "Європейська правда".
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Сьогодні вже розглядали можливість участі віце-прем'єрки на саміті, однак коли вона підійшла до Маріїнського палацу, її просто не пропустили. Міжнародні договори підписували перший віце-прем’єр і міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
На своїй сторінці у Facebook Климпуш-Цинцадзе заявила, що вважає це саботажем, учиненим Прем'єр-міністром України. З її слів, саме її служба працювала над проведенням цього саміту, а чинна адміністрація президента "не розібралася та стала заручниками дрібних інтриг Прем'єр-міністра".
У мене є всі підстави вважати, що це були проведені Прем'єр-міністром України якійсь неофіційні консультації щодо того, щоби вилучити мене з цих списків. Я це розцінюю як саботаж, як неготовність Прем'єра працювати на подальше зближення з Європейським союзом.
– сказала вона журналістам.
Що відомо про саміт Україна-ЄС у Києві?У понеділок, 8 липня, в Києві проходить 21-й саміт Україна-ЄС, який зокрема відвідали Президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. Вони разом із президентом України Володимиром Зеленським мають обговорити безпекові питання, пріоритети політичних, економічних і соціальних реформ, стан імплементації положень, угоди про асоціацію між Україною та ЄС та інші питання.
Відзначимо, що сьогодні на саміті голова Європейської Ради Дональд Туск пообіцяв у подальшому підтримувати Україну та сказав, що пишається тим, що мав змогу працювати в у контексті спільних інтересів.