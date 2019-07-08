15:11
8 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто замінить Путіна. Пиня подарував "Гріх" Папі Римському
      Вєсті Кремля
      19:03, 6 липня
      Вєсті.UA. Жир: Гройсман запускає "Квартал 95". Серйозна сварка між Бойком та Мураєвим
      Вєсті.UA
      18:47, 6 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      ЄС повинен пишатися, що має такого партнера: Туск пообіцяв подальшу підтримку Україні

      260 Читать новость на русском
      Голова Європейської Ради пообіцяв майбутню підтримку Україні: у будь-якому статусі
      Голова Європейської Ради пообіцяв майбутню підтримку Україні: у будь-якому статусі / www.dw.com

      Голова Європейської Ради Дональд Туск пообіцяв підтримувати Україну, не залежно від його статусу в подальшому. Крім того, політик похвалив українців за реформи та дотримання європейських цінностей.

      Нині триває, імовірно, останній візит Дональда Туска до України у якості голови Європейської Ради, підкреслив він під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Вже традиційно політик в Україні говорив українською.

      Важливо: Туск після візиту у Станицю Луганську звинуватив Росію в гуманітарних проблемах на Донбасі

      Я пишаюся тим, що мав можливість працювати з вами у контексті наших спільних інтересів і цінностей. Я залишатимуся вашим другом і союзником, не залежно від того, ким я буду у майбутньому,
      – пообіцяв Туск.

      Дональд Туск, Володимир Гройсман, Європейська Рада
      Дональд Туск під час спільного брифінгу з Володимиром Гройсманом / фото: 24 канал

      Він наголосив, що протягом 5 років на посаді голови Європейської Ради всіляко намагався підтримати Україну в Європі, а Європу в Україні.

      "Відвага і рішучість українців здобули повагу і визнання багатьох європейців. Сьогодні серед них все більше і більше союзників української справи. У моїх очах ви всі герої. Саме такими я бачив вас під час Революції Гідності, а також згодом, коли ви захищали суверенітет і цілісність своєї країни", – підкреслив європейський політик.

      Крім цього, він зазначив, що попри бідність та страждання, які принесла в Україну війна, держава та її громадяни вистояли.

      Європейський Союз повинен гордитися і бути вдячним за те, що має такого партнера. Я робив усе можливе для того, щоб прискорити процес інтеграції України з рештою Європи. Не все вдалося, не завжди я був таким ефективним, як хотів. Вибачте мені, друзі. Однак, маємо багато причин бути задоволеними. І вам, українцям, точно немає за що соромитися,
      – заявив Дональд Туск. 

      Що відомо про Дональда Туска та його діяльність на посаді голови Європейської Ради?

      30 серпня 2014 року Туск був обраний Головою Європейської Ради, вступив на посаду 1 грудня 2014. Як президент Європейської Ради Дональд Туск відповідає за підготовку та проведення самітів ЄС. Він також представляє ЄС на самітах Великої Сімки G7 і разом з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером на самітах двадцятки найбільших економік G20.

      Свої пріоритети на посаді президента Європейської Ради Дональд Туск позначив в серії публікацій в офіційному Twitter-акаунті. Туди увійшли такі тези:

      • Захист європейських цінностей, свободи і солідарності від загроз Європейському Союзу і його єдності – і зсередини, і ззовні;
      • ЄС повинен бути сильним на міжнародній арені;
      • Європа повинна зміцнити свої кордони, підтримувати тих сусідів, які поділяють наші цінності;
      • Відносини між Європою і США є спинним мозком спільноти демократій.
      blog_ava
      Як швидко зробити скріншот: ТОП-10 корисних програм, які знадобляться кожному
      сьогодні
      10915
      Теги: Новини України Новини політики Дональд Туск Володимир Гройсман Саміт Україна – ЄС
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скандальний кандидат у депутати Струк не знає назв міст на окрузі, в якому балотується?
      сьогодні , 15:01 Скандальний кандидат у депутати Струк не знає назв міст на окрузі, в якому балотується?
      Дмитро Снєгирьов 97
      Як держкорпорація з Китаю захищається від свавілля українських силовиків
      сьогодні , 14:57 Як держкорпорація з Китаю захищається від свавілля українських силовиків
      94
      Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      27 червня , 17:00 Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      407
      Украина должна включить Медведчука в санкционный список
      сьогодні , 14:00 Украина должна включить Медведчука в санкционный список
      Блог Соцмережі 1177
      "Дитя робота": кіно для фанів "Чорного Дзеркала"
      сьогодні , 13:00 "Дитя робота": кіно для фанів "Чорного Дзеркала"
      Юлія Ліпенцева 188
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук