ЄС повинен пишатися, що має такого партнера: Туск пообіцяв подальшу підтримку Україні

Голова Європейської Ради Дональд Туск пообіцяв підтримувати Україну, не залежно від його статусу в подальшому. Крім того, політик похвалив українців за реформи та дотримання європейських цінностей.

Нині триває, імовірно, останній візит Дональда Туска до України у якості голови Європейської Ради, підкреслив він під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Вже традиційно політик в Україні говорив українською.

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Я пишаюся тим, що мав можливість працювати з вами у контексті наших спільних інтересів і цінностей. Я залишатимуся вашим другом і союзником, не залежно від того, ким я буду у майбутньому,

– пообіцяв Туск.



Дональд Туск під час спільного брифінгу з Володимиром Гройсманом / фото: 24 канал

Він наголосив, що протягом 5 років на посаді голови Європейської Ради всіляко намагався підтримати Україну в Європі, а Європу в Україні.

"Відвага і рішучість українців здобули повагу і визнання багатьох європейців. Сьогодні серед них все більше і більше союзників української справи. У моїх очах ви всі герої. Саме такими я бачив вас під час Революції Гідності, а також згодом, коли ви захищали суверенітет і цілісність своєї країни", – підкреслив європейський політик.

Крім цього, він зазначив, що попри бідність та страждання, які принесла в Україну війна, держава та її громадяни вистояли.

Європейський Союз повинен гордитися і бути вдячним за те, що має такого партнера. Я робив усе можливе для того, щоб прискорити процес інтеграції України з рештою Європи. Не все вдалося, не завжди я був таким ефективним, як хотів. Вибачте мені, друзі. Однак, маємо багато причин бути задоволеними. І вам, українцям, точно немає за що соромитися,

– заявив Дональд Туск.

Що відомо про Дональда Туска та його діяльність на посаді голови Європейської Ради?

30 серпня 2014 року Туск був обраний Головою Європейської Ради, вступив на посаду 1 грудня 2014. Як президент Європейської Ради Дональд Туск відповідає за підготовку та проведення самітів ЄС. Він також представляє ЄС на самітах Великої Сімки G7 і разом з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером на самітах двадцятки найбільших економік G20.

Свої пріоритети на посаді президента Європейської Ради Дональд Туск позначив в серії публікацій в офіційному Twitter-акаунті. Туди увійшли такі тези: