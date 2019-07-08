Туск після візиту у Станицю Луганську звинуватив Росію в гуманітарних проблемах на Донбасі

Президент Європейської Ради Дональд Туск після відвідин разом із президентом України Володимиром Зеленським Станиці Луганської заявив, що жителі Донбасу опинилися у пастці російської війни.

Після повернення, 7 липня у своєму Twitter Дональд Туск написав:

Відвідав Станицю Луганську сьогодні з президентом Володимиром Зеленським. Трагедія на сході України триває з катастрофічними гуманітарними наслідками для місцевих жителів, які опинилися у пастці російської війни.

Читайте також: Спостерігачі ОБСЄ знову помітили бойовиків з пов'язками СЦКК біля Станиці Луганської

Крім цього він зауважив, що провів хороші зустрічі з українськими військовими, спостерігачами ОБСЄ, а також гуманітарними організаціями.

Visited Stanitsa Luhanska today with President @ZelenskyyUa. The tragedy in eastern Ukraine continues, with disastrous humanitarian consequences for local people trapped by Russia’s war. Good meetings with brave Ukrainian soldiers, the OSCE monitors and humanitarian agencies. pic.twitter.com/6hLHYMk46b — Donald Tusk (@eucopresident) 7 липня 2019 р.

Політики відвідали Станицю Луганську, де кілька днів тому почалося розведення сил зі сторони українських військових та проросьйських бойовиків.

Туск приїхав в Україну на 21-й саміт Україна – Європейський Союз, який почнеться 8 липня у Києві. Він пройде під головуванням президентів України Володимира Зеленського, Європейської ради Дональда Туска і Європейської комісії Жан-Клода Юнкера.



Зеленський і Туск на Луганщині/ Джерело: прес-служба АП

Як відбувалось розведення військ у Станиці Луганській?

30 червня в ОБСЄ підтвердили повне розведення військ у Станиці Луганській.



Окуповані Росією туриторії Донбасу / інфографіка 24 каналу