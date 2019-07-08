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      Туск після візиту у Станицю Луганську звинуватив Росію в гуманітарних проблемах на Донбасі

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      Дональд Туск
      Дональд Туск / Фото з відкритих джерел

      Президент Європейської Ради Дональд Туск після відвідин разом із президентом України Володимиром Зеленським Станиці Луганської заявив, що жителі Донбасу опинилися у пастці російської війни.

      Після повернення, 7 липня у своєму Twitter Дональд Туск написав:

      Відвідав Станицю Луганську сьогодні з президентом Володимиром Зеленським. Трагедія на сході України триває з катастрофічними гуманітарними наслідками для місцевих жителів, які опинилися у пастці російської війни.

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      Крім цього він зауважив, що провів хороші зустрічі з українськими військовими, спостерігачами ОБСЄ, а також гуманітарними організаціями.

      Політики відвідали Станицю Луганську, де кілька днів тому почалося розведення сил зі сторони українських військових та проросьйських бойовиків.

      Туск приїхав в Україну на 21-й саміт Україна – Європейський Союз, який почнеться 8 липня у Києві. Він пройде під головуванням президентів України Володимира Зеленського, Європейської ради Дональда Туска і Європейської комісії Жан-Клода Юнкера.

      Зеленський та Туск на Луганщині
      Зеленський і Туск на Луганщині/ Джерело: прес-служба АП

      Як відбувалось розведення військ у Станиці Луганській?

      26 червня штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. Наступного дня, 27 червня в районі Станиці Луганської проросійські бойовики завершили перший етап відведення своїх сил і відійшли від пішохідного моста, відповідно до домовленості, досягнутої в рамках перемовин Тристоронньої контактної групи ще 20 вересня 2016 року.

      Через відхід військ у сірій зоні опинилися 74 будинки. І якщо там, як планується, знімуть мінні поля, то бойовики зможуть спокійно зайти в Станицю Луганську. Тобто безпосередньо в тил українських захисників.

      30 червня в ОБСЄ підтвердили повне розведення військ у Станиці Луганській.


      Окуповані Росією туриторії Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Дональд Туск Володимир Зеленський Новини Росії Новини Луганська
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