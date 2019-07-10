На сайті президента з'явилась петиція з вимогою провести парад у День Незалежності

На сайті президента України 9 липня з'явилася петиція з вимогою до глави держави Володимира Зеленському провести в День Незалежності військовий парад у Києві. Автор петиції Мирон Дмитрик аргументував своє звернення тим, що під час військової агресії Росії українські військові заслуговують на увагу і пошану.

Передумовою для петиції стало те, що Зеленський запропонував не проводити парад на День Незалежності. Натомість запропонував виділити 300 мільйонів гривень на премії українським військовим.

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У петиції ж наголошено, що проведення військових парадів в останні роки стало символом сили та нездоланності українського війська, демонстрацією здобутків військово-промислового комплексу, актом вшанування світлої пам'яті тих, хто віддав життя за мирне небо над більшою частиною України.

Скасування проведення військового параду виглядає невдалим заграванням з ворогом і може свідчити про перші кроки до капітуляції. Прошу Президента України В. Зеленського не дослухатись до недолугих радників та переглянути рішення про проведення військового параду до Дня Незалежності,

– закликає автор петиції.

Зауважимо! Щоб петицію розглянув президент, вона повинна протягом 90 днів набрати понад 25 тисяч голосів.

Водночас ветеран бойових дій на Донбасі Павло Білоус анонсував проведення в Києві "Маршу волі" в День Незалежності – альтернативи традиційному військовому параду.