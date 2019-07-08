"Пагаваріть" не вийде, або Росія випробувує Україну
Український телеканал NewsOne, що належить соратнику Віктора Медведчука Тарасові Козаку, та російський прокремлівський телеканал "Росія 24" планували провести спільний телеміст "Надо поговорить".
"Слыш, давай отойдем, нада поговорить"? – я певен, що бодай кілька разів у своєму житті ви чули ці слова від гопників. І наперед знали, чим ця пропозиція "поговорить" має закінчитися: точно не конструктивним діалогом з усунення світоглядних розбіжностей, а побиттям та пограбуванням. То ж я певен, маючи інстинкт самозбереження, на пропозицію "поговорить" ви завжди реагували відповідно – тікали або ж били першими. Адже точно знали, що ця пропозиція розмови нічим хорошим для вас не може закінчиться.
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Тепер, коли великий гопник, Росія, вустами свого головного "пропагандона" Дмитра Кисельова пропонує нам "пагаваріть" – це у жодному разі не заклик до діалогу, де були б озвучені варіантів вирішення розбіжностей – ні! Це чергова спроба росіян нас "поиметь".
Головний пропагандист Дмитро Кисельов
Вони просто вчергове випробовували нас – Москва знову перевіряла наскільки ми здатні їй протистояти, наскільки ми готові дати їй відсіч. Так і гопник, до речі, завжди робить – перевіряє жертву перед нападом. Але якщо відчуває, що жертва налаштована чинити спротив – зазвичай гопник відступає.
Росіяни випробовували суспільство: чи дозволимо ми подібне? Випробовували президента: чи заговорить він про необхідність дотримання свободи слова й пошуку компромісу між "братніми народами"? Або ж Володимир Зеленський, зібравши РНБО, заборонить ворожі телеканали, які лише маскуються під українського мовника.
Зрештою телемосту не буде, анонс не протримався і доби, як телеканал кума Путіна його скасував. Пояснили це тим, що отримамували у свій бік погрози фізичної розправи. П, проте, нам зарано святкувати перемогу. Адже цей варіант розвитку подій – скасування телемосту через обуренння націоналістів – він також був наперед прорахований. Ба, більше, він зіграв би на руку Кремля: це дозволило б Москві знову заговорити про київську хунту, фашистів-бандерівців, утиски свободи слова та марні спроби діалогу з українцями.
Окремо хочу зазначити для тих персонажів, які почувши про анонсований Кисельовим телеміст узялися волати, що за Порошенка такого не було. Насправді саме через Порошенка все це й стало можливим – це він дозволив відродитися в Україні куму Путіна, це він дозволив Медведчуку завести в Україну російські гроші, скупити на них телеканали й набути через них неймовірного політичного рейтингу. Не можна стверджувати, що це була з боку Порошенка державна зрада, радше він хотів кума Путіна мати за ситуативного союзника – використати його для перемоги над політичними суперниками. Але сталося так, що Порошенко перехитрив сам себе – завдяки своїм регулярним мутним "договорнякам" він ризикує натепер взагалі щезнути з вітчизняної політики, якщо не здолає мінімальний прохідний бар'єр у 5% підтримки українців.
А тепер шостому президентові доводиться латати залишені Порошенком дірки в інформаційній безпеці України. І як саме Зеленський у законний спосіб збирається покінчити з ворожою пропагандою в ефірі національних телеканалів – я й гадки не маю. У законний спосіб – це просто неможливо. Як неможливо парацетамолом вилікувати пацієнта із запущеною гангреною – немає вже що лікувати, потрібно кінцівки відрізати. Але якщо так зробити, рятуючи пацієнтові життя – пацієнт тебе потому прокляне, назве м'ясником, а не лікарем.
От саме таким хірургом і є зараз Зеленський. Закривати медведчуківські канали силою, відбирати в них ліцензії і вимикати їм передавачі – обов'язково наразишся на обвинувачення у наступі на свободу слова й переслідуванні політичних конкурентів. А залишиш усе як є – російська пропаганда, як та гангрена, роз'їсть усе тіло української держави.
Як вчинить Зеленський – по закону чи по совісті? Спасує, чи наважиться на рішучі дії? Дасть гопнику відсіч чи покірно віддасть йому гаманець? Я не знаю. Але точно знаю – у будь-якому випадку російська пропаганда і російські пропагандистські канали в Україні його критикуватимуть, щоб він не зробив і за яким би сценарієм він не почав діяти…
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